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戶外曬衣害全身癢？當心「禽蟎」爬上身

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一位50多歲女性，因全身疹子奇癢無比就醫，經檢查發現大片紅疹密集分佈於腹部、腰部、大腿內側及肩頸等處，類似情形從前曾經發生過兩次，詢問病史發現，其固定於後院曬衣，該處經常會有八哥出沒。

禽蟎寄生於鳥類 吸飽血會變色

臺北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，禽蟎臨床案例每年四月底就開始出現，一直延續到八月，以五月為高峰。這樣的時間分布符合鳥類繁殖期，這時候求偶、築巢、覓食活動最為頻繁。

禽蟎寄生於各種鳥類及雞隻的皮膚表面吸血為食，也可闖進屋內吸食人血。蟲體肉眼可見，成蟲體長約0.7毫米（0.7 mm）八隻腳，灰白色，吸飽了血會變成紅棕色；生活習性為白天躲藏，晚上出來活動及吸血。

叮咬常見丘疹樣蕁麻疹

潘企岳主任說，禽蟎叮咬的疹子是丘疹樣蕁麻疹，通常成群地出現，也可能散在出現。最常見於腹、腰、肩頸、手臂、腋下及大腿內側，叮咬的軌跡會停在衣褲、胸罩、肩帶的邊緣是一大特徵。

診斷禽蟎叮咬，除了臨床特徵，還要仔細詢問鳥禽類相關蹤跡，例如窗外、冷氣旁、陽台是否有鳥巢，建築物是否常有鳥類出沒停留，是否於戶外晾衣，是否養雞。如果病人抓到蟲子帶來當然就能立即辨認診斷。

禽蟎、跳蚤、臭蟲、疥瘡怎麼分？

禽蟎叮咬經常和跳蚤、臭蟲叮咬及疥瘡混淆。該如何分辨呢？潘企岳主任解釋，雖然跳蚤、臭蟲叮咬反應也是丘疹樣蕁麻疹，不過疹子可能大一點，且不會像禽蟎叮咬這麼密集；疥瘡疹子相對小很多而非丘疹樣蕁麻疹，另外可能產生棕色節結，加上好犯的典型部位，與禽蟎叮咬分辨並不困難。

預防禽蟎 日常生活這樣做

至於如何擺脫及防範禽蟎的危害，潘企岳主任分享，首先要防止鳥類於房子外棲息築巢，特別是窗外、冷氣旁、陽台等處，並儘量避免於戶外晾曬衣物，尤其是有鳥類出沒的處所，而家中保持乾燥，使用空調及除濕機可加速禽蟎的死亡。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54933

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