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夏日悶熱 壞習慣害私密處感染

健康醫療網
造成私密處搔癢的原因很多，包括陰道過度清洗、穿過緊的褲子、骨盆腔循環不佳和環境潮濕等。(Getty Images)
造成私密處搔癢的原因很多，包括陰道過度清洗、穿過緊的褲子、骨盆腔循環不佳和環境潮濕等。(Getty Images)

夏天到了，不少女性喝冰飲、狂吃冰淇淋、吃生冷蔬果消暑，易導致身體的濕氣加重，可能造成分泌物變多，私密處搔癢。夏天是私密處搔癢最常發生的季節，如果常穿超貼身、顯瘦的緊身褲，更容易製造悶濕的環境而讓細菌滋生；此外，長期熬夜會使抵抗力下降，更要小心念珠菌感染。

體內濕氣重 引發感染

中醫師吳宛容表示，造成私密處搔癢的原因很多，包括陰道過度清洗、穿過緊的褲子、骨盆腔循環不佳和環境潮濕等。其中濕占比最大，不管是寒濕體質或是濕熱體質，在中醫來看都有可能會造成私密處感染。此外，服用避孕藥、內分泌失調、肥胖糖尿病患、使用類固醇、抗生素患者及癌症、化療病患等，也是陰道感染高風險族群。

而反覆發作可能和未按時服藥，讓病原體產生耐藥性、和男伴交叉感染；體質、藥物和類固醇引起免疫低下等，都會導致私密處感染不容易治療。如果有私密處感染的情況，除了搔癢、排尿疼痛等，分泌物也是判斷陰道健康的依據，急性陰道炎、黴菌性陰道炎、滴蟲性陰道炎、宮頸糜爛和淋病的白帶狀況都有所不同。

1.急性陰道炎

白帶呈黃色或綠色膿樣，質稠伴臭味，多伴有周身無力、低熱等症狀，可能是得了急性陰道炎或宮頸炎，化膿代表有細菌感染。

2.黴菌性陰道炎

會出現膿性白帶，顏色偏黃或白，有時質地稀薄，典型的白帶會呈現豆腐渣樣或乳凝塊狀。

3.滴蟲性陰道炎

白帶也是膿樣白帶，顏色偏黃、有泡沫，或是會像米泔水樣，顏色灰白伴隨異味。

4.宮頸糜爛

白帶一般色黃，膿性白帶，多無味。

5.淋病

淋病的白帶為黃膿性。

選對中藥材 才有療效

造成女性私密處常有腥臭味，甚至搔癢的狀況發生，與濕熱體質息息相關。吳宛容說明，陰道長期處於濕熱的環境下，自然容易變成細菌繁殖的溫床，引發細菌感染、搔癢、飄散異味、分泌物增多的窘況發生。網路謠傳：「想要預防夏日私密處感染反覆發生，可以多喝決明子茶來排濕、清火。」這對於感染型的黃帶有保養的效果，但是談不上治療。

中醫常使用的治療用藥包含黃柏、龍膽草、貫眾、蛇床子、苦蔘根，才是真正有辦法處裡夏天感染型的白帶。

因為決明子偏寒，如果是寒濕型的脾虛帶下，分泌物反而會增加，臨床甚至有看過變成水樣白帶的情形，所以私密處易感染一定要尋求正規的中醫治療。

泌尿道清潔 注意PH值

許多女性有泌尿道感染問題時，習慣以肥皂、清潔液來清洗私密處，希望藉此緩解不適症狀。但這樣恐改變陰道PH值，殺死好菌，使黴菌滋長，讓感染情形更加嚴重。

此外，平時飲食中過度食用涼性、生冷食物，容易阻礙子宮的血液循環，導致氣血循環不暢，產生子宮肌瘤或是子宮內膜異位等病變。吳宛容提醒，有泌尿道感染問題的患者，飲食中應避開生魚片、冰飲、冰棒等生冷及涼性食物，瓜類、白菜、白蘿蔔等食物也要少吃。

當有黃帶時，則避免辛辣刺激食物；若白帶色澤變成黃綠色，或伴隨有搔癢等感染症狀，也應避食辛辣烤炸等食物。當陰道分泌物為膿狀、黃色，甚至帶血時，須速就醫，可能是其他婦科疾病導致，要鑑別診斷以排除。

衛生習慣不佳、貼身衣物過度潮濕、下半身衣物太過服貼等不正確的生活習慣，都容易使私密部位處於悶熱的狀態下，導致細菌滋生，使陰道感染、白帶增多等問題接連而來，不可不慎。有陰道反覆感染問題的婦女，平時也可多做骨盆操等，使用下腹部肌肉的運動，皆有助改善、調整子宮、下半身的血液循環，有利排除體內多餘濕氣、水分，幫助改善陰道環境。（本文取材自健康醫療網

癌症 肥胖 糖尿病

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