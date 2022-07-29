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避免老化失智 營養師推「地中海飲食」有助預防

黃寅
失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，營養師指出「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。（圖：大里仁愛醫院提供）
失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，營養師指出「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。（圖：大里仁愛醫院提供）

隨著年紀增長，身體各種機能都會開始退化，包括大腦也無可倖免。有營養師指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。

台灣台中大里仁愛醫院營養師陳俐妏說，失智症成因主要可分為兩類，第一種是「退化性失智症」，其中又以阿茲海默症最多，早期最明顯的症狀是記憶力衰退，對時間、地點、人物辨認出現問題。第二種是「血管性失智症」，因腦中風或是慢性血管病變造成腦部血液循環不良所致。

其他則包括營養失調、顱內病灶、新陳代謝異常、藥物或酒精中毒等。雖然失智類型不同也有不同成因，但許多因素都與營養攝取有關，因此良好的飲食習慣及補充足夠的營養是預防失智的重要關鍵。

陳俐妏說，失智症預防性飲食必須先了解失智症的危險因子，包括心臟血管疾病、高血壓、第二型糖尿病、頭部外傷、抽菸、肥胖等。根據研究，地中海飲食不僅有助於體重控制、降低心血管疾病、第二型糖尿病或癌症的罹病機率，近年來更發現也有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。

她說，地中海飲食提倡多攝取蔬菜、水果、未精製穀類；食用油以植物油、富含單元不飽和脂肪酸為主，如：橄欖油及堅果種子。肉類以富含omega-3脂肪酸的魚類、海鮮為主；適量攝取天然乳製品以補充蛋白質及鈣質。

而紅酒亦是地中海飲食特色之一，其所含的抗氧化物對心血管有一定的保護作用，若有飲酒習慣者可適量攝取。男性每日不超過300毫升，女性不超過150毫升。並建議減少富含飽和脂肪酸的紅肉和精緻糖甜食的攝取。

陳俐妏說，除了飲食控制，養成規律運動、適當休息、保持心情愉悅，能預防或延緩心血管疾病、代謝症候群，減緩認知能力衰退，讓失智症遠離。

失智 糖尿病 心血管疾病

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