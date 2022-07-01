免疫低下族群防新冠 可用雞尾酒療法

免疫力低下族群在接種長效單株抗體的雞尾酒療法後，六個月內將可降低83%感染風險。圖為示意圖。(本報資料照片)

台灣台中榮民總醫院內科部主任吳明儒表示，美國CDC一再提醒，肥胖、失智、孕婦、慢性三高病友等，因本身免疫力 較差，在染疫之後，容易出現併發症，引發重症，死亡風險比一般人來得高，務必評估接種疫苗 的必要性，以降低中症重症風險。

至於「高感染風險、高併發疾病風險」等民眾，則令醫界、公衛學界擔憂，包括洗腎、器官移植、骨髓移植、肺阻塞、肝硬化、癌症以及愛滋感染者，這群病患在接種疫苗後，體內所產生的免疫力仍不盡理想。

吳明儒表示，中榮最新臨床研究發現，打完三劑疫苗後兩個月抽血，產生抗體的比率，洗腎患者可達99.5%，而腎臟移植患者只有74%。吳明儒說，免疫力低下族群即使施打兩劑到三劑疫苗，很多患者的抗體保護力仍明顯不足。

如何讓免疫低下族群免於新冠病毒的威脅？吳明儒表示，一項有關長效單株抗體的大規模臨床研究證實，免疫力低下族群在接種長效單株抗體的雞尾酒療法後，六個月內將可降低83%感染風險，且重症、死亡機率也較低。

長效單株抗體的雞尾酒療法已在美、澳及歐盟取得「緊急使用授權」（EUA），並在英國獲得有條件的上市許可，主要適用對象為免疫功能嚴重不足，及施打疫苗後容易產生嚴重副作用的族群。此外，亞太地區新加坡 、日本、韓國也正在審查長效單株抗體雞尾酒療法的緊急使用授權。