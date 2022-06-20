維生素D不足 罹新冠機率高

魚類含有維生素D。（Getty Images）

維生素D是否能對抗新冠肺炎 ？各國研究報告指出，維生素D與人體免疫功能障礙、身體發炎反應有關，維生素D不足的人，罹患新冠肺炎機率高，預後也較差。但該如何正確補充維生素D？

1.曬太陽

人體皮膚中的7-去氫膽固醇，接觸到陽光的紫外線B，可激發皮膚產生維生素D3，因此維生素D又被稱為「陽光維生素」。不過，並不是所有陽光都能滿足身體需要的D3量，研究發現，只有波長介於290-315nm的紫外光，也就是在陽光充足的中午時段、上午10點到下午2點間，不使用防曬產品狀況下，每天曬太陽10至15分鐘，才有助皮膚生成維生素D3。

每天曬太陽10至15分鐘，有助皮膚生成維生素D3。（Getty Images）

2.食物取得

由食物取得的維生素D，可分為D2及D3，D2的來源多為植物性，如乾香菇、木耳等；D3則是由動物性來源取得，如魚類、魚肝油、牛奶 、蛋黃等。不過，單靠食物攝取足夠的維生素D3有其難度，據台灣衛福部國健署建議，每日成人需補充維生素D為400IU，若要達到這個量，雞蛋 得吃到40、50顆，牛奶得喝到1000㏄才夠。

建議平時日曬不足、膚色較深、喜好用防曬品、有慢性發炎疾病的民眾，可以額外補充維生素D3補充劑。

3.維生素D3補充劑

比起維生素D2，維生素D3比較能夠被人體轉化成活性態維生素D3，能更有效促進鈣質吸收及活化免疫系統，建議可選擇維生素D3補充劑。

至於應該補充多少，才能有效對抗新冠肺炎？目前尚未有統一標準，多數國家建議維持既有攝取量，對台灣人來說，建議出生至12個月嬰幼兒、1至18歲的兒童與青少年、19至50歲的成年人及孕婦、哺乳者，其維生素D的足夠攝取量為每日10μg(400IU)，51歲以上的民眾則提高為每日15μg(600IU)。

然而，由於每個人的生理條件、吸收狀況都不同，維生素D補充不能一視同仁，最適合且最安全的做法，則是找醫師或營養師，一面補充，並定期抽血監控血中的25(OH)D3的濃度，來調整補充劑量，最為安全。目前規定1歲以下嬰幼兒上限攝取量為1000IU，1歲以上的人攝取上限是2000IU。

（陳詩婷／康寧醫院營養師）