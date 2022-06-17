我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊強迫勞動 美自21日起禁止進口新疆商品

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

綠香蕉能抑制血糖 專家推薦和黃香蕉這樣搭配吃最合適

聯合新聞網／ 綜合報導
綠色香蕉有抑制血糖、抗氧化的功能。圖片來源／ingimage
綠色香蕉有抑制血糖、抗氧化的功能。圖片來源／ingimage

香蕉是美味又經濟實惠的水果。無論是一般常見的黃色香蕉，還是熟度較輕的綠香蕉，其實都具有相當好的營養成分。進入香蕉的產季，趁機食用一點香蕉，對人體健康非常有幫助。

根據日本媒體「日刊現代ヘルスケア」報導，想要嚐到香甜的香蕉，可以從果皮上的黑斑進行判斷。而黑斑多的香蕉不只甜，而且也代表香蕉內單寧酸的含量。吃黑斑較多的香蕉，對人體的免疫力有加分效果。也有實驗指出，攝取香蕉的老鼠免疫力更高，體內有更多對付病菌的白血球。

另外，香蕉也含有鉀、鎂、寡糖與食物纖維等等，分別有助於體內調節鹽分、促進新陳代謝、腸內的雙歧桿菌增加（可防止便秘）、預防大腸癌等等的功效。

而還沒熟透的綠香蕉，同樣也具有健康功效。綠香蕉的澱粉能夠抑制血糖急速上升，並有抗氧化的功效。孟加拉曾針對2968位孩童進行研究，更發現同時接受治療且食用綠香蕉的患者，下痢的症狀恢復較一般人快，體內的短鏈脂肪酸也有增加傾向。

近來有日本廠商發現綠香蕉的好處，因此把綠香蕉製成粉狀或其他加工品販售。營養師古谷彰子建議，可以早上吃一根黃色香蕉，補充香蕉含有的豐富營養，晚上吃飽之後，再食用綠色香蕉或其相關製品，抑制體內血糖上升。

血糖 免疫力 日本

上一則

高溫熱浪恐來襲 醫師提醒小心熱傷害

延伸閱讀

陰了又陽 更多人幾次感染新冠病毒

陰了又陽 更多人幾次感染新冠病毒
中國為何禁台灣石斑魚？中專家：禁藥超標恐致癌

中國為何禁台灣石斑魚？中專家：禁藥超標恐致癌
成千上萬蜜蜂讓白天變黑夜 英居民嚇得不敢出門

成千上萬蜜蜂讓白天變黑夜 英居民嚇得不敢出門
普亭真有病？英專家：不存在有力證據 疑是慮病症

普亭真有病？英專家：不存在有力證據 疑是慮病症

熱門新聞

多數人的飲食都缺乏多樣性，即使他們常吃的都是健康食物。圖/123RF

自認吃得健康卻缺乏多樣性？專家：每周需吃30種植物

2022-06-13 15:11
(取材自健康醫療網)

膽固醇過高不健康？醫：「低密度脂蛋白」數值才是關鍵

2022-06-15 01:25
夏季減肥大作戰開始。圖／摘自Pexels

夏季來減肥 做「早起2件事，晚上3不要」讓身體燃脂

2022-06-09 14:02
(取材自健康醫療網)

大號出血是痔瘡？有這些症狀恐是「腸癌」找上門

2022-06-14 01:15
(取材自健康醫療網)

頻尿、夜尿難以啟齒 這樣做有效改善

2022-06-15 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

多數中風患者曾出現小中風 專家：5徵兆要注意

2022-06-10 03:05

超人氣

更多 >
股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬
中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力
國會暴亂聽證「爭議電話」 川普怒斥潘斯 伊凡卡也吃驚

國會暴亂聽證「爭議電話」 川普怒斥潘斯 伊凡卡也吃驚
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨

我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨