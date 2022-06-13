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「麥得飲食」10大食物 補腦又助延緩失智

陳奕賓／振興醫院營養治療科營養師
堅果。(Getty Images)
堅果。(Getty Images)

隨著年紀增長老化，許多人擔心常忘東忘西，是不是失智了？失智症不只是單純老化，是一種腦部神經疾病，會逐漸喪失記憶與認知功能。世界衛生組織（WHO）對於降低失智及認知功能退化的風險，提出應多運動、戒菸、營養介入、限制飲酒量、認知訓練、社交活動，以及管理肥胖高血壓、糖尿病、高血脂、憂鬱、聽力下降等疾病12項建議。其中，「營養介入」可幫助預防失智症，也可以延緩失智症患者的疾病進展。

菠菜。(本報資料照片)
菠菜。(本報資料照片)

許多研究發現，麥得飲食（MIND diet），又稱「心智飲食」，結合了地中海飲食和得舒飲食兩種健康飲食法，推薦有益大腦健康、延緩腦神經退化的十大類食物，有助腦部健康，有效預防失智症及延緩認知功能退化。此飲食方式在2022年被美國新聞與世界報導評為最佳飲食法第四名。

鮭魚是補腦食物。(本報資料照片)
鮭魚是補腦食物。(本報資料照片)

麥得飲食有兩大特色：抗氧化及抗發炎、減少有害的β-澱粉樣蛋白沉積。推薦的十大健腦食物中，像綠葉蔬菜、莓果類富含植化素、橄欖油、堅果含維生素E，具抗氧化能力，可清除自由基，減少自由基對腦部的傷害；魚類富含Omega-3脂肪酸，可減少腦部的發炎。

要預防失智症、延緩認知功能退化，除了盡量食用麥得飲食建議的食物及分量，更要減少飽和脂肪攝取，同時要配合多運動、多動腦、參與社交活動，控制好慢性疾病，維持理想體重，才能遠離失智症。

10類健腦、延緩腦神經退化食物
10類健腦、延緩腦神經退化食物

失智 高血壓 肥胖

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