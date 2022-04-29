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自製康普茶避免汙染 空腹喝小心傷胃

楊雅棠
很多民眾喜歡在家自製康普茶。(Getty Images)
很多民眾喜歡在家自製康普茶。(Getty Images)

近年康普茶（Kombucha）掀起潮流，除風靡歐美名人界，韓國人氣男團BTS團員柾國也有喝康普茶的習慣而引起流行，不僅超商架上可見罐裝康普茶，許多民眾會在家自製。不過，台灣新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，康普茶含醋酸菌類似醋飲，應先少量飲用確認身體反應沒問題再喝，也不可空腹喝，避免造成胃食道逆流。

紅茶菌母製成 含3類活菌群

康普茶是由茶、糖和紅茶菌母（SCOBY）一起發酵而成的飲料，喝起來酸酸甜甜、有氣泡口感。康普茶擁有酵母菌、醋酸菌、乳酸菌等三大類發酵菌的活菌群，以茶湯為基底發酵，因此販售者也會強調這三種活菌以及天然茶多酚、兒茶素對身體帶來的好處，例如腸道保健、抗氧化等。

自釀康普茶業者陳宥希表示，紅茶菌母是由酵母菌、乳酸菌和醋酸菌所共生的特殊活菌群，因在紅茶中生長得較好，因此稱為紅茶菌母，但並非僅在紅茶中可培養。

市售與自製 差在「是否滅菌」

現在民眾在家自製康普茶風潮正盛，但超商販售和自製康普茶最大差別在於「是否滅菌」。陳宥希表示，依據嚴格定義，茶中仍有活菌才是真正的康普茶，且必須使用玻璃瓶包裝，因此超商販售塑膠瓶裝的康普茶，僅能稱作「康普茶式的調味飲料」，若廠商強調有益生菌的保健效果，必然是後續才添加。

自製康普茶需備齊四種原料：茶葉、天然蔗糖、紅茶菌母、水，做法是先將茶泡好，加入蔗糖溶解，再透過紅茶菌母進行第一階段為期7至14天的發酵，就製成原味康普茶；之後再加入天然水果、香藥草等食材，進行第二階段發酵2至5天，就能製成不同風味的康普茶。

製茶時若發霉 要整桶丟棄

不過，陳宥希強調，若自製康普茶時發現有發霉情形，不能僅刮除表面，一定要整桶丟棄，避免毒素殘留。而完全發酵的康普茶氣泡感不強烈，若廠商標榜氣泡感則多為後續添加，恐破壞活菌會造成飲用後脹氣。

柳朋馳表示，由於康普茶的紅茶菌母是共生菌種，就像泡菜發酵的菌落複雜、多樣化，不像益生菌或優格等是挑選過純化的菌種有特定功效，且特定的保健功效還需要實證，因此民眾飲用時，期待值不應過高。另外，也要避免康普茶被壞菌汙染。

咖啡因 7大族群不宜

因為康普茶以茶葉為基底，台灣食藥署在「藥物食品安全週報」提醒，康普茶仍含有咖啡因，因此對咖啡因敏感者，如懷孕婦女、幼兒、失眠患者、消化道不適、肝腎功能不佳、免疫功能低下及糖尿病患者等七大族群，並不建議飲用。

陳宥希認為，因為康普茶的發酵菌屬於共生菌落，能提供更全面的益處。不同於單一菌種的發酵食品，康普茶的作用過程包括酵母菌吃糖，產生酒精跟二氧化碳，醋酸菌再把酒精分解為更多有機酸，因此真正康普茶具有酒精極少、殘糖低的優勢。

陳宥希提醒，由於康普茶含有三種發酵菌和少量酒精，因此未曾喝過康普茶的民眾，一開始不要超過200毫升，先確認自己是否腸胃敏感或是對酒精過敏者，再慢慢增加至一般的飲用量，約300至350毫升。

適量飲用 不能取代白開水

柳朋馳強調，康普茶可能會讓胃酸分泌增加，要避免空腹飲用，且就算康普茶對人體有益處也不能取代白開水；若一天所需水量為2000毫升，一天應至少喝1500毫升的白開水，500毫升再以康普茶取代。

康普茶是由茶、糖和紅茶菌母一起發酵而成的飲料，喝起來酸酸甜甜且帶有氣泡口感。(G...
康普茶是由茶、糖和紅茶菌母一起發酵而成的飲料，喝起來酸酸甜甜且帶有氣泡口感。(Getty Images)

超商 咖啡 乳酸菌

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