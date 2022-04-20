【食力】最新研究：菲律賓香蕉品種內含果膠 可有效降低膽固醇

薩巴香蕉（Saba banana）在菲律賓當地是相當常見的小吃原料。（圖：食力提供）

香蕉在全球是相當常見的水果，各地有著不同品種，不管是直接食用或是入菜，在生活中都不算是陌生的存在。而今科學家發現來自菲律賓的香蕉品種「Saba banana（薩巴香蕉）」果皮中的果膠成分，或許能夠解決惱人的膽固醇問題。

廣泛出口香蕉果乾 丟棄的香蕉皮卻對環境造成破壞

薩巴香蕉在菲律賓是相當受到歡迎的水果，廣泛被做成各種紅遍各地的東南亞 香蕉產品，例如香蕉果乾片。然而這樣興盛的產業背後卻存在著巨大的環保問題，主角就是香蕉皮。

薩巴香蕉的果皮佔新鮮果實總重量的40%，根據過往研究來看保守估計每公頃產量每年約莫會產出220公噸的香蕉皮廢棄物，這堆毫無用處的香蕉皮，廢棄量相當嚇人，處理費用也相當高昂，且菲律賓當地是未經處理、直接以固體廢物傾倒的方式，香蕉皮在土壤中分解過後，會增加二氧化碳與甲烷，對於河水等自然環境也會產生優養化的現象，同時對於環境也造成很可怕的生態破壞。

即使背後造成的問題非常嚴重，卻因為薩巴香蕉是市場寵兒，很難透過減少前端香蕉用量來解決問題，因此香蕉皮的再利用也就成為科學家尋求解方的目標。

萃取香蕉的果皮果膠 發現具抗血脂、抗肥胖 特性

水果其實本身就具有相當豐富的營養價值，其中也有一個相當重要的成分：果膠。這種成份在所有的水果與蔬菜中都存在，過往在食品工業應用的果膠原料主要來自柑橘皮或蘋果渣中，主要會作為增稠劑、黏合劑來使用。

發表於2022年1月的研究期刊《Current Research in Food Science》中就提到，近年來果膠具有抗血脂、抗高血糖 、抗肥胖等特性。雖然目前果膠降脂的確切機制並不清楚，但可以確定的是幾乎各種品種的香蕉皮都可以萃取出果膠，而皮不能食用也恰巧是香蕉的普遍情況，兩者之間的關係，可望創造出更高的副產物價值。

當果皮還綠時，就是最好的採收時機

本次研究中也發現，薩巴香蕉的香蕉皮在仍舊是綠色階段的時候，是作為果膠來源萃取最好的階段，香蕉果實在這時候軟硬對於加工或是生吃來說也剛好適中，採收後各自有去處，也是最好的結果。

科學家認為若是專注在果膠的研究上，擴大加工利用於臨床治療上，絕對有可能解救全世界不斷攀升的肥胖率，對於香蕉產業的環境影響也有正面效果。(本文授權轉載自食力)