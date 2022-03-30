醫師推薦5大護肝食物 代謝解毒佳

綠花椰。（記者陳立凱／攝影）

肝是人體腹腔內最大的器官，具有合成、代謝、解毒三大功能，必須要好好疼惜，才能有彩色人生，喜食大魚大肉者，攝入過多的脂肪和熱量，增加了肝臟負擔，導致脂肪肝加劇，醫師建議，應該改變飲食與生活作息，好好養護肝臟。

春天養肝該吃什麼呢？肝臟在執行合成、代謝、解毒的工作時，需要輔酵素、輔因子的參與，而輔酵素、輔因子是源自於維生素、礦物質以及植物化素，可以經由多吃各式各樣的新鮮蔬果，讓肝臟獲得充足與完整的輔酵素和輔因子，以執行各項任務。以下是台灣台南市立安南醫院副院長、肝膽胃腸科醫師許秉毅醫師推薦的五大護肝食物。

十字花科蔬菜

養肝密碼：十字花科蔬菜，是一種蔬菜的分類，常見的有：綠花椰菜、白花椰菜、高麗菜、白菜和白蘿蔔等。這類蔬菜含有豐富的類黃酮、類胡蘿蔔素、蘿蔔硫素，有益於肝臟進行代謝和解毒工作。

攝取注意：每天建議攝取煮熟的十字花科蔬菜約一碗。為避免吃到殘留農藥，食用前不要只是單用水浸泡蔬菜，最好能用大量流動的清水來沖洗。同時，高麗菜等包葉菜類不妨先把外圍的一、兩片葉子去掉，而後一片片拆下沖洗。

選購與儲存：蔬菜的選擇重在新鮮、無枯黃；採買後置於陰涼處或放在冰箱內冷藏。

綠茶。（記者張雅婷／攝影）

綠茶

養肝密碼：茶多酚類有助肝臟的代謝與排毒作用。

攝取注意：每天攝取300到500毫克的兒茶素，就能達到養生保健的效果。

選購與儲存：選擇茶葉茶片完整，少茶梗、少茶末等。儲存時避免濕氣太重，可密封保存。一般市售瓶裝茶飲，其成分標示有些會寫明兒茶素的含量，有些則無，宜選擇有明確標示兒茶素含量的飲品。

大蒜。（記者蘇健忠／攝影）

大蒜

養肝密碼：大蒜富含的大蒜素和礦物質硒，能夠幫助肝臟解毒，免於有毒物質的損害。

攝取注意：一天約攝取1到3片蒜瓣的份量。

選購與儲存：選擇蒜球硬實、外觀清潔完整、蒜瓣不鬆軟且無病蟲危害的大蒜。儲存時放在陰涼通風處風乾。新鮮的大蒜需放一周，已經過乾燥處理的大蒜可以立刻收起來，或放置一天之後再收起來。（新鮮大蒜水分較多，應該攤平乾燥後再收起來，才能放比較久。）

堅果。（記者鄭超文／攝影）

堅果

養肝密碼：堅果類富含鋅、硒，能促進膽汁分泌，加速肝臟排毒。其中核桃 、杏仁富含維生素E，具有抗氧化的作用，有助於提高肝細胞的新陳代謝，清除體內的自由基，減少自由基對肝臟的損害。

攝取注意：一天攝取約一手掌的量，對堅果過敏 者不適合。

選購與儲存：選購外觀完整、色澤光亮、顆粒飽滿的堅果；存放在陰涼通風處，避免陽光直射。最好短時間食用完畢，沒吃完須放在密封罐或放入冰箱冷藏。

蘆筍。（記者陳瑞源／攝影）

蘆筍

養肝密碼：含有穀胱甘肽、維生素A、維生素B、維生素C、β-胡蘿蔔素，可以幫助肝臟排毒、抗氧化；富含膳食纖維，可以吸附油脂和毒素，減輕肝臟負擔。

攝取注意：蘆筍鉀離子及普林含量較高，腎功能不佳及痛風患者宜適量攝取。

選購與儲存：新鮮的蘆筍不會有枯軟的現象，選購時宜採買翠綠堅挺、頂端手折即斷、基部未老化的蘆筍。