我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

醫師推薦5大護肝食物 代謝解毒佳

修瑞瑩
綠花椰。（記者陳立凱／攝影）
綠花椰。（記者陳立凱／攝影）

肝是人體腹腔內最大的器官，具有合成、代謝、解毒三大功能，必須要好好疼惜，才能有彩色人生，喜食大魚大肉者，攝入過多的脂肪和熱量，增加了肝臟負擔，導致脂肪肝加劇，醫師建議，應該改變飲食與生活作息，好好養護肝臟。

春天養肝該吃什麼呢？肝臟在執行合成、代謝、解毒的工作時，需要輔酵素、輔因子的參與，而輔酵素、輔因子是源自於維生素、礦物質以及植物化素，可以經由多吃各式各樣的新鮮蔬果，讓肝臟獲得充足與完整的輔酵素和輔因子，以執行各項任務。以下是台灣台南市立安南醫院副院長、肝膽胃腸科醫師許秉毅醫師推薦的五大護肝食物。

十字花科蔬菜

養肝密碼：十字花科蔬菜，是一種蔬菜的分類，常見的有：綠花椰菜、白花椰菜、高麗菜、白菜和白蘿蔔等。這類蔬菜含有豐富的類黃酮、類胡蘿蔔素、蘿蔔硫素，有益於肝臟進行代謝和解毒工作。

攝取注意：每天建議攝取煮熟的十字花科蔬菜約一碗。為避免吃到殘留農藥，食用前不要只是單用水浸泡蔬菜，最好能用大量流動的清水來沖洗。同時，高麗菜等包葉菜類不妨先把外圍的一、兩片葉子去掉，而後一片片拆下沖洗。

選購與儲存：蔬菜的選擇重在新鮮、無枯黃；採買後置於陰涼處或放在冰箱內冷藏。

綠茶。（記者張雅婷／攝影）
綠茶。（記者張雅婷／攝影）

綠茶

 養肝密碼：茶多酚類有助肝臟的代謝與排毒作用。

 攝取注意：每天攝取300到500毫克的兒茶素，就能達到養生保健的效果。

 選購與儲存：選擇茶葉茶片完整，少茶梗、少茶末等。儲存時避免濕氣太重，可密封保存。一般市售瓶裝茶飲，其成分標示有些會寫明兒茶素的含量，有些則無，宜選擇有明確標示兒茶素含量的飲品。

大蒜。（記者蘇健忠／攝影）
大蒜。（記者蘇健忠／攝影）

大蒜

養肝密碼：大蒜富含的大蒜素和礦物質硒，能夠幫助肝臟解毒，免於有毒物質的損害。

攝取注意：一天約攝取1到3片蒜瓣的份量。

選購與儲存：選擇蒜球硬實、外觀清潔完整、蒜瓣不鬆軟且無病蟲危害的大蒜。儲存時放在陰涼通風處風乾。新鮮的大蒜需放一周，已經過乾燥處理的大蒜可以立刻收起來，或放置一天之後再收起來。（新鮮大蒜水分較多，應該攤平乾燥後再收起來，才能放比較久。）

堅果。（記者鄭超文／攝影）
堅果。（記者鄭超文／攝影）

堅果

養肝密碼：堅果類富含鋅、硒，能促進膽汁分泌，加速肝臟排毒。其中核桃、杏仁富含維生素E，具有抗氧化的作用，有助於提高肝細胞的新陳代謝，清除體內的自由基，減少自由基對肝臟的損害。

攝取注意：一天攝取約一手掌的量，對堅果過敏者不適合。

選購與儲存：選購外觀完整、色澤光亮、顆粒飽滿的堅果；存放在陰涼通風處，避免陽光直射。最好短時間食用完畢，沒吃完須放在密封罐或放入冰箱冷藏。

蘆筍。（記者陳瑞源／攝影）
蘆筍。（記者陳瑞源／攝影）

蘆筍

養肝密碼：含有穀胱甘肽、維生素A、維生素B、維生素C、β-胡蘿蔔素，可以幫助肝臟排毒、抗氧化；富含膳食纖維，可以吸附油脂和毒素，減輕肝臟負擔。

攝取注意：蘆筍鉀離子及普林含量較高，腎功能不佳及痛風患者宜適量攝取。

選購與儲存：新鮮的蘆筍不會有枯軟的現象，選購時宜採買翠綠堅挺、頂端手折即斷、基部未老化的蘆筍。

蔬菜 核桃 過敏

上一則

剪碎食物還是嗆到？台大醫院吞嚥專家出書助長輩享美食

下一則

避免惡病質 癌症營養品補足營養素

延伸閱讀

吃蘆筍好處多 「防脹氣、助減肥」還能給你好心情

吃蘆筍好處多 「防脹氣、助減肥」還能給你好心情
分分鐘做好菜／蒜香黑椒牛柳粒 零失敗待客好菜

分分鐘做好菜／蒜香黑椒牛柳粒 零失敗待客好菜
春季養肝、調節情緒 精油釋壓養好精氣神

春季養肝、調節情緒 精油釋壓養好精氣神
出現肝掌、蜘蛛痣 小心肝癌警訊

出現肝掌、蜘蛛痣 小心肝癌警訊

熱門新聞

威爾史密斯（左）為了妻子潔妲蘋姬而動怒。（美聯社）

威爾史密斯護「落髮」妻揍頒獎人 醫：這現象要注意

2022-03-28 06:49
閃到腰時可做三式運動舒緩，第一式平躺以雙手抱大腿後側，將膝蓋靠近胸口，背部及臀部稍有緊繃感維持10秒，重複做10下，讓腰部放鬆。記者王昭月／攝影

婆婆媽媽閃到腰痛不欲生 物理師教3招舒緩

2022-03-25 05:53
俊廷直到30歲才因為喉嚨腫到差點喪命，才確診為罕見的遺傳性血管水腫（HAE）。記者楊雅棠／攝影

30歲男腳腫誤診痛風20年 險死才發現得遺傳病

2022-03-24 05:46
台灣失智症協會24日舉辦記憶咖啡講座，由3名失智症年輕家屬、以主題「共譜美好回憶－讓金孫一起照護失智長輩」分享。記者許政榆／攝影

不怕外婆失智身體臭 孫女「3不1要」分擔爸媽照顧負擔

2022-03-25 05:30
在美國遭下架的金針菇。圖／取材自FDA網站

金針菇感染李斯特菌 醫師提醒三類人應特別注意

2022-03-24 05:23
預防老人臭，做好清潔最重要，還要勤換衣物、刷牙避免口中生菌，及多運動增加新陳代謝。（記者祁容玉／攝影）

身體飄異味、老人臭 小心五臟六腑出毛病

2022-03-23 02:30

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返