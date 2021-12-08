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名醫養生…天天五蔬果 回家不滑手機

陳雨鑫
北醫附醫院長邱仲峯（左三）重視員工心理健康，常推動院內活動，倡議員工參與。（圖：邱仲峯提供）
北醫附醫院長邱仲峯（左三）重視員工心理健康，常推動院內活動，倡議員工參與。（圖：邱仲峯提供）

台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯平時的養生，強調「生理、心靈必須同時兼顧」。生活忙碌的他，一定會空出時間「思考」、「運動」、「上教堂」。飲食落實每天五蔬果，四菜一湯，只有一道葷食，其餘都是素食，降低攝取毒素機會，讓身體器官負擔降低。

邱仲峯維持心理健康的方式，會多做一些靜態活動，包含看需要思考的電影、多接近大自然、聽音樂會、看畫展或多聊天，都能幫助他多思考。「人思考後，獲得解答，會相對安心，容易讓心靈達到平衡。」

思考也易讓人疲憊，因此，邱仲峯會運動讓自己平靜下來，他喜歡游泳，但礙於工作忙碌，健身俱樂部在疫情期間倒閉了，於是買滑步機在家中，沒事就運動半小時到一小時，若時間允許，常選擇健走、慢跑。

很多人下班回家放鬆方式是「玩手機」，但手機對他而言，就是處理公事，若返家又繼續用手機，等於是持續工作，絲毫不得閒，他寧願換個環境跳脫，不用手機，安靜地享受在家的時間。

邱仲峯是基督教徒，每周幾乎都會上教堂，讓心靈恢復。他說，心靈健康須持之以恆，不能一天捕魚三天曬網，否則當壓力或情緒來襲時，心靈會瞬間失衡。

小時候曾罹患皮膚病，邱仲峯因此更重視飲食。很多人一餐吃四菜一湯，但可能其中三道是肉，他則是吃三道蔬菜一道肉、一道湯。每餐至少吃到三種蔬菜，能讓他達到天天五蔬果的目標。

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