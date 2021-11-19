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維持腸道健康增強免疫力 這樣吃不便祕

陳詩婷
人體每天的基礎補水量，可依照體重計算，每公斤應補充35至40㏄的水分才足夠。(Getty Images)
人體每天的基礎補水量，可依照體重計算，每公斤應補充35至40㏄的水分才足夠。(Getty Images)

腸道問題是萬病之源！過去認為腸道的功能就像垃圾車，僅把人體代謝的廢棄物運到垃圾場丟掉；如今許多研究發現，腸道並不是人體運作的末端，而是維持人體健康的第一道長城。

因為七成的免疫細胞住在腸道，他們的防禦力，決定了身體是否能阻擋壞細胞或微生物進駐，因此，一旦便祕，腸道菌種失衡，就可能造成全身從頭到腳的問題。

醫學定義三天以上沒有排便，稱為便祕。我們一天最理想的排便次數，建議維持每天一到三次，才能及時將堆積在腸道廢棄物排出。

到底怎麼吃，才能維持腸道健康？

改善便祕5方法

1.吃夠膳食纖維

一天至少要吃25克膳食纖維，才能刺激大腸壁肌肉蠕動，將糞便推出去。尤其是水溶性膳食纖維，每一公克可增加糞便容積20倍，因為其具有吸水、保水、澎潤的作用，使糞便變得柔軟容易排出。

只要天天五蔬果（三份蔬菜兩份水果，每份蔬菜為煮熟半碗的量；每份水果一個拳頭大），三餐中有一餐的主食是吃全榖雜糧（一碗全穀類米飯所含纖維量相當於一份蔬菜），如糙米飯、芋頭、地瓜、南瓜等，就能輕鬆達到一天25克膳食纖維。

2.水分喝足

膳食纖維攝取很足夠還是便祕，可能水喝太少，導致腸道潤腸的作用不夠。人體每天的基礎補水量，可依照體重計算，每公斤應補充35至40㏄的水分才足夠。

3.一餐吃流質

有便祕問題的人，代表腸道蠕動的力量不足。如果在消化食物時就使用過多能量，腸道將沒有足夠的能量進行解毒跟清掃的動作，為了節省腸道的能量，建議一天至少有一餐吃流質，在早餐或晚餐，可喝五穀豆漿、煮熟的蔬果汁，也可以是熬製的湯品。

4.減少吃紅肉

如果為糞便黏膩覺得排不乾淨，代表身體的動物性蛋白質攝取過量，特別是豬肉、牛肉、羊肉等比較不好消化的紅肉，建議先減少肉類攝取，同時補充鳳梨酵素，幫助蛋白質消化；還有要增加纖維及水分的攝取，如葉菜類、花椰菜、高麗菜等，幫助洗刷黏住腸道的殘便。

5.吃益生菌、喝梅子汁

可吃含有益生菌的食物，改善腸道菌叢生態，搭配快走、游泳等有氧運動，有助腸道蠕動。

嚴重便祕的人，可以適量飲用梅子汁、黑棗汁、決明子茶、蘆薈汁、洋車前子等有輕瀉作用的食物，因這些食物屬性寒涼，不建議長期食用。若上述建議仍無法改善便祕時，可詢問醫師是否使用藥物來幫助排便。（作者為台灣康寧醫院營養師）

腸道是維持人體健康的第一道長城，長期便祕健康易亮紅燈。(Getty Images...
腸道是維持人體健康的第一道長城，長期便祕健康易亮紅燈。(Getty Images)

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