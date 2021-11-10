染髮每次至少間隔3個月以上 4種人盡量別染

染髮須間隔3個月以上，避免傷身傷髮質。(本報資料照片)

許多人染髮是為了追求流行髮色，銀髮族染髮大多是為了恢復青春。想要「變髮圖強」，如何安全染髮不傷身？醫師建議，染髮前做好頭皮隔離防護，每次染髮間隔3個月以上，染髮應是安全的。

事實上，透過染髮適當的改變髮色，會使人更清新、亮麗、心情好，有煥然一新的感覺，但如果髮質卻因此變糟的話，可能會讓人更鬱卒，甚至影響身體健康。此外，頭皮有受傷的人、脂漏性皮膚炎的人、皮膚癌患者、孕婦等都不建議染髮。

在家補染 宜用暫時性染劑

染髮是頭髮產生氧化反應的化學過程，台灣 中華美容暨健髮教育 學會理事長、皮膚科醫師趙昭明表示，染髮劑分為暫時性、半永久性和永久性染劑等三大類。暫時性染髮是在毛髮外層塗染劑，可維持1到2周；半永久性染髮又稱為「護髮染」，染劑主要作用於毛髮表皮層、部分滲入皮質層，少有色素反應，約可維持1個月；永久性染劑作用於頭髮皮質層，頭髮產生氧化反應，約維持2至3個月。

由於頭髮1個月平均長1公分，趙昭明建議，每次染髮間隔時間最好在3個月以上，待染劑的化學物質代謝掉再染，但很多人看到白髮冒出過多後，常會1、2個月染髮一次。

醫師建議在家染髮或補染髮，宜使用暫時性染劑，若使用永久性染劑則應交由專業髮廊進行染髮。

染髮前不要洗頭 保護頭皮

一般人喜歡使用的染髮劑能維持髮色的時間愈久愈好，但維持的愈久卻對頭皮的傷害愈大。不少自行DIY染髮的人，就常因使用不當而引起頭皮過敏性皮膚炎、掉髮等傷害，尤其永久性染劑主成分是「對苯二胺」（PPD），這是一種化學物質，可以改變頭髮顏色，但會經頭皮吸收，易累積毒性，長期頻繁使用，有致癌風險，容易導致泌尿道的癌症 ，如膀胱癌、腎臟癌等。

趙昭明強調，在染髮前，「保護頭皮」是重要的程序，染髮前先不要洗頭，務必做好頭皮隔離的防護措施，以頭皮保護液或凡士林塗抹在頭皮上，靜置5至10分鐘後，再染髮。