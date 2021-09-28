鹿茸是年長男性之寶？中醫師傳授新養生之道

從中醫角度而言，鹿茸被視為滋補養生的珍品。(本報資料照片)

高階業務主管湯哥，面對瞬息萬變的社會脈動，要抓住客戶需求才能業績無往不利，雖然認為現在年紀已不是重點，外顯的體能與展現活力精神才是追求目標，但隨著年齡增長、公務操勞，導致經常容易感到疲勞、卻又睡不好，連帶夫妻關係也受影響，因此想要找出能幫助增強體力、安神好眠又隨時容易補充的營養品。

台灣 雅丰唯心中醫診所副院長陳盈光中醫師指出，以中醫角度而言，自古以來鹿茸即被視為珍寶，除了富含15種的礦物質、人體必須17種氨基酸和不飽和脂肪酸、膠原蛋白、神經節苷脂等其他營養素之外，現代藥理研究更發現其富含酸性黏多醣，是動物結締組織的主要成分，此成分能夠抗發炎並有助組織修復及骨質生成。

因此，鹿茸的好處不只是《本草綱目》中記載的養血益陽，除了男性，熟齡、久病，長期過度疲勞的人更是適合服用。適度補充可增強體力、幫助入眠與平衡保護力；而補血的特性，更可調節女性更年期障礙，不分男女都可當作平時養生保養，維持身體強健、提升體力與耐力。

人參的養生防護力也廣為大眾所熟悉，其中6年根高麗蔘正值營養價值最高、最完美的時期，又更為珍貴。陳盈光中醫師表示，「氣以生血，血以養氣；氣為血之帥，血為氣之母。」臨床上中醫處方本就會將補血與補氣成分搭配在一起，達到互相輔佐、互相加乘的作用，除了鹿茸搭6年根高麗蔘，其他像是補氣的四君子湯和補血的四物湯搭在一起就變成八珍湯，也同樣是「氣血雙補」的概念。

除了要選擇有產銷履歷的鹿茸、品質認證的6年根高麗蔘來源，若搭配方便食用的液狀劑型更易服用、吸收，對忙碌現代人來說更合適。不過要注意若是身體虛熱或有其他疾病，服食前建議先諮詢中醫師意見。