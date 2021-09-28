延長保鮮 蔬果保存有訣竅

蔬果是生鮮食品，沒辦法存放太久，往往辛苦採購的蔬果，放了幾天，想吃的時候卻已經腐爛，看了好心疼，該如何存放才能延長保鮮呢？

台灣 台南市立醫院營養師張麗娟表示，蔬果保存可注意下列幾點：

以紙類包裹葉菜

以白報紙或紙袋包裹，再套上塑膠袋進冰箱，減少水分散失。

張麗娟表示，葉菜類是最難保存的，特別是大雨前中後採收的葉菜，含水量高，如果沒有經過處理，直接丟進冰箱很容易就爛掉。建議買回家後把葉菜先攤開晾乾，再以白報紙或紙袋包裹，再套上塑膠袋，保留一點空氣流通到袋內，可以延長保存。

張麗娟表示，蔬果雖然進了冰箱，但還是「活」的，所含酵素會繼續代謝，水分持續'散失，如果沒有用紙包，馬上就會枯萎，但如果悶在塑膠袋或夾鍊袋裡，又很容易爛，所以要留一點空隙。

切掉根莖類蒂頭

根莖類先切除蒂頭，可減少水分散失。

根莖類蔬菜 買回家後可以先將蒂頭切除，張麗娟表示，像是蘿蔔、絲瓜等，都可以先把頭切掉，最主要是減少水分散失的面積，有助保存。

先幫蔬果脫氧

裝袋泡到水裡，將袋內空氣擠出來，達到脫氧效果。

除了水分，氧氣也會加速蔬果腐爛，有的家庭會購買脫氧機，把食物都脫氧保存，但畢竟家裡使用量不大，多數人不會因此而購買脫氧機，網路上有教大家一招簡易的脫氧方法，也可以試試。

方法是利用一盆水，將蔬果放在塑膠袋裡，一點一點地浸到水裡，利用水的壓力將袋內的空氣擠出來，最後再將開口紮緊，就能大致脫氧，效果還不錯。

也有人會利用保鮮盒保存蔬果，張麗娟建議最好是下方有漏網的，可以隔開水分與蔬果，避免腐壞。

自製冷凍蔬菜

水分少的蔬菜如青花菜，先汆燙後進冷凍庫。

張麗娟建議，只要是含水量低的蔬菜都可以冷凍，像是青花菜、馬鈴薯等，要冷凍前先汆燙殺菁，使用時不必解凍，都可以保存不少原味，方便儲存。先汆燙是抑制其中的酵素繼續作用代謝，讓蔬菜變老，而不要解凍則是避免蔬果中的水分結冰，破壞細胞壁，一旦解凍，就會影響口感並造成營養流失。

不過，蔬果在存放過程中，營養會慢慢流失，營養師建議最好還是買多少、吃多少，不要大量儲存。挑當季的蔬果食用，不僅價格較低，農藥殘留也少，同時會最大量的保留營養價值。