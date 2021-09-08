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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

照光+藥物 有效治療結節性癢疹

林欣儀／台灣雙和醫院皮膚科主治醫師
糖尿病患者容易有皮膚病問題。圖為示意圖。（本報資料照片）
糖尿病患者容易有皮膚病問題。圖為示意圖。（本報資料照片）

65歲許女士是糖尿病患者，有一個困擾多年的皮膚問題，就是全身出現嚴重的「結節性癢疹」，半夜常爬起來抓癢，每次都要老公幫她擦類固醇藥膏，花很多時間，都沒有用。後來採「照光」治療，一周連續做3至4次紫外線照射治療，搭配藥物治療，症狀改善很多。

結節性癢疹是一種慢性疾病，合併非常「癢」及角化過度的丘疹或結節。形成癢的原因，很可能是神經元、嗜酸性細胞或是肥大細胞增生所致，又因為經常反覆抓癢而引發丘疹或結節變得更嚴重，且大多呈對稱分布，病變的數量可以從幾個到幾百個不等，大小差異很大。

結節性癢疹好發於50至65歲中高齡長者身上，但是也有更年輕的病例。除了反覆抓癢會導致表皮脫落、破皮流血、苔蘚化或結痂外，也會因為發炎刺激造成色素沉澱，黑黑的一簇一簇，非常不美觀。許多患者伴有皮膚乾燥症、異位性皮膚炎，或是慢性腎病和糖尿病，更易有心理困擾和嚴重睡眠障礙。

在治療上，一般使用健保給付的局部類固醇藥膏治療，或是白天使用非鎮靜抗組胺藥，在夜間使用鎮靜抗組胺藥治療。另可使用tacrolimus藥膏及calcipotriol軟膏取代長期使用局部類固醇藥膏，降低大面積使用類固醇而導致的類固醇吸收問題及副作用。

至於頑固性結節性癢疹，可以考慮口服免疫抑制劑，但需注意肝腎功能的變化。其實，治療全身結節性癢疹，可採取「照光（紫外線照射治療法）」治療，搭配抗組織胺及擦類固醇藥膏，治療時間短，每次只要幾分鐘，止癢效果不錯，可以大幅降低抓癢的次數，甚至減少用藥、照光頻率及次數。

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