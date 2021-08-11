疫情消毒別偷懶 漂白水稀釋清潔24小時內用完

防堵病毒，要做好個人衛生防護，定期使用漂白水清潔消毒環境。（本報資料照片）

新冠肺炎 爆發以來，已在全球蔓延一年多，病毒一再變種，將演變為「感冒化」、「流感化」，學習與疫情 共處成了未來生活模式。防疫警戒讓民眾身心理受到影響，WaCare專家、護理師陳乃菁分享，新冠肺炎的自我照護應該從生理、心理層面著手，有足夠的心力保持正念，才能安然以對。

WaCare健康促進平台與國健署在疫情期間，提供長者146堂免費線上「全銀運動」課程，邀請運動教練、職能治療師、中醫師、護理師等各領域專業，充實各種知識和技能，大家一起運動、學習，促進身體健康，並降低罹患慢性病機率。

陳乃菁認為，新冠肺炎強化了民眾的自我照顧能力，每天都要好好檢視身心狀態，規律作息、均衡飲食，從勤洗手、戴口罩 、居家環境清潔做起，進而做好健康管理。

不同於以往的疾病別，陳乃菁解釋說明，新冠肺炎會造成嚴重的併發症，重症病程又快又急，個人衛生防護是應對疫情的上策，其次是保持健康的免疫系統以及接種疫苗，以提升防護力。這段疫情期間，應重新調整規律生活，仔細觀察身體變化，即使疫情解封後，也要遵循防疫新生活運動，為自己儲備健康資本。

不少民眾外出散步、透氣，陳乃菁提醒，務必做好個人衛生，更要徹底清潔居家環境，防止把外面的病毒帶回家。除了戴口罩、勤洗手之外，可加強戴護目鏡、手套多一層保護。回到家先在門口脫鞋，以稀釋漂白水噴灑鞋底和鞋面；進門後換下衣物清洗，雙手抓著口罩繩結脫下，立即丟入有蓋垃圾桶。

居家清潔方面，定期使用漂白水消毒，每10cc漂白水搭配500cc清水稀釋，擦拭地板和大型家具，15分鐘過後再用清水擦拭乾淨。⁣要特別注意，稀釋漂白水勿加入熱水及其他清潔劑，避免產生有毒物質；稀釋過的漂白水要在24小時內使用完畢，使用時戴手套並保持室內通風。