缺日照 8食物補維生素Ｄ

鮪魚罐頭。（本報資料照片）

防疫宅在家，缺乏活動與陽光曝曬，影響骨骼健康。維生素Ｄ是幫助鈣質有效利用不可或缺的元素；有研究認為，缺乏維生素D與感染新冠肺炎風險相關。維生素D可以透過人體自行合成，只要一天曝曬在陽光下10~15分鐘，身體即可合成足夠的維生素D3。在缺乏陽光曝曬下，除了靠維他命等營養品補充，也可透過飲食獲得部分維生素Ｄ。以下是營養師推薦的食物。

吃了很多高鈣食物，為什麼還需要維生素Ｄ？

即使攝取再多高鈣食物，缺乏維生素Ｄ的協助，也無法讓鈣質為身體所利用。維生素Ｄ除了可預防骨質疏鬆，也對肌肉 生成有幫助，骨骼與肌肉兩者相輔相成，對預防老人跌倒相當重要。

維生素Ｄ該吃多少？

有鑒於眾嚴重缺乏維生素D，台灣 國民健康署最新公布的每人每日營養素建議攝取量(DRIs)，已將維生素Ｄ建議攝取量提高：足夠攝取量是10微克（400IU），上限攝取量是50微克（2000IU），51歲以上足夠攝取量則應提高至15微克（600IU）。

維生素Ｄ什麼時候吃？

維生素Ｄ屬脂溶性維生素，如果補充營養品，建議和每天其中一餐搭配服用，吸收率會比空腹吃好。也可和含豐富脂肪的食物一起食用。

維生素Ｄ2和Ｄ3有什麼不一樣？

蛋黃。（本報資料照片） 乾香菇。（本報資料照片）

維生素Ｄ分為Ｄ2和Ｄ3兩種形式，人體經由日曬吸收而轉化利用的屬於Ｄ3。來自動物體內如鮭魚、沙丁魚的維生素Ｄ也屬於Ｄ3。至於D2來源則是植物，如日曬過的乾燥香菇、蘑菇，就含有豐富的維生素D2，乾燥香菇又比蘑菇多一點。兩種維生素都能促進鈣質吸收，只是Ｄ3的利用率較佳。（資料來源/Health.com、美國 預防雜誌、衛福部國健署）