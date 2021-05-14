炎炎夏日來了 3招預防熱傷害

(取材自健康醫療網)

邁入夏季，熱傷害發生的機會也大幅增加，台灣國民健康署吳昭軍署長表示，尤其是熱傷害的高危險族群，包括65歲以上的長者、嬰幼童、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、慢性病患等，更應小心謹慎面對。

國民健康署提醒大家要避免熱傷害，切記掌握三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」

一、保持涼爽

(一) 穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服。

(二) 室內加裝遮光窗簾，避免陽光的直接照射，並關掉非必要的燈和電器設備，以避免產生更多的熱量。

(三) 盡可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方；若家中沒有空調，建議於高溫 時至有空調設備的公共場所避暑。

(四) 不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的車內。

(五) 雇主需加強通風設施或採用空氣調節器，以隔離工作場所的高溫設施及提供散熱裝置，減少熱能散發到工作間。

二、補充水分

(一) 不論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，且養成每天至少喝2,000㏄白開水的好習慣；但若醫囑限制少量者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜。

(二) 可吃適量蔬果，因蔬果含有較多水分、豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進身體健康。

(三) 不可補充含酒精及大量糖分的飲料，以避免身體流失更多水分。

三、提高警覺：

(一) 戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，適當休息並補充水分。

(二) 嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。

如出現以下熱傷害的警訊，例如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、可提供加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫，多一分警覺，少一分傷害。

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資料來源：健康醫療網

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