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退化性關節炎影響行動 醫建議動手術

卜敏正

八旬鄭姓婦人長年雙膝疼痛，六年前就醫診斷為第四期退化性關節炎，考量年齡大僅口服藥物、痛點注射等，日前因雙膝疼痛無法改善，醫師評估其身體狀況佳，建議做全膝人工關節置換，術後疼痛及活動度均大幅改善，生活品質大幅提升，醫師直言退化性關節炎為多數高齡者困擾，若影響活動、無法行走，就須考慮手術治療。

台中榮總嘉義分院骨科醫師孫弘諺表示，退化性關節炎原因很多，包括外傷、年齡、遺傳、體重、性別，其中年齡是很大原因，多數人60歲後，軟骨因長期磨損開始有退化性關節炎症狀，體重越重、關節承受就越大，另荷爾蒙影響，女性患者比男性多近2倍。

孫弘諺指出，退化性關節炎主要症狀為紅腫熱痛、關節積水等發炎症狀，退化嚴重者會出現關節變形(即O型腿)、攣縮(伸不直)或活動角度受限，治療關節炎依X光上磨損嚴重程度，可分成0至4級共5級。

孫弘諺表示，第2級前為初期退化，可選擇保守治療法，採用口服葡萄糖胺、膠原蛋白或注射玻尿酸等治療方式，近年來有增生療法、PRP新療法。但嚴重退化性關節炎，因軟骨已全部磨損，關節腔中間沒有軟骨作為緩衝，骨頭直接碰撞，不但會疼痛發炎腫脹，且無法正常行走，這時就須考慮手術治療。

孫弘諺說，手術主要以截骨手術及人工關節置換，建議年紀較大患者選一般性人工關節面，因為活動力不大，夠用就好；60歲、活動力強建議要選耐磨的；若更年輕患者，應先評估是否適合截骨術解決磨損問題，若真的不行，建議人工關節置換。

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