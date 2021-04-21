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投球有陰影…「運動心理學」幫助他重返球場

陳斯穎
心理師表示，「心理狀態」是比賽中能不能實際發揮平常訓練成果的關鍵因素。(Getty Images)
心理師表示，「心理狀態」是比賽中能不能實際發揮平常訓練成果的關鍵因素。(Getty Images)

台灣一名大學公開組投手因曾經在練習賽中丟到隊友，產生心理陰影，此後只要有人站上打擊區，便會怕再度丟到人，使得比賽中嚴重失常，得了大家常說的「投球失憶症」；求助身心科心理師後，透過腹式呼吸、意象訓練以及自我對話等運動心理學，順利重返球場，在關鍵時刻發揮實力不再失常。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科心理師符力中表示，在運動競技中，選手往往把比較多的心力放在技術和體能上，忽略心理層面的重要性。其實心理狀態才是影響比賽中能不能發揮平常訓練成果的關鍵因素；以棒球為例，影響比賽當天狀態有八成是心理狀態，剩下兩成是技術表現。

符力中指出，實務上有許多技巧可以協助提升選手的運動表現，像是腹式呼吸、意象訓練與自我對話等。腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆等技巧可以協助選手在焦慮情境中放鬆；透過吐氣時間大於吸氣時間，幫助活化副交感神經，平靜下來。此外，腹式呼吸也有轉移注意力的功能，可以幫助把焦慮害怕的想法轉移到呼吸之中。

意象訓練可幫助選手想像自己的完美動作，有助於達到實際動作訓練的效果，在執行意象訓練時，透過場景、動作設定等方式，協助選手預備比賽。許多研究顯示，當選手可以執行高質量的意象訓練時，其效果等同於實際練習的量；對於受傷的人，意象訓練可以縮短他們從受傷到重返賽場的時間。

自我對話是用來幫助自己專注、聚焦的語句，可以是一句短短的話，也可以是一個詞彙。像是「我可以的」、「專注」等，自我對話沒有一定要說什麼不可，只要說出來對自己有功效，那就是很棒的一句話。

符力中也強調，不是只有運動員在賽場上會受壓力、情緒、專注力等因素影響表現，上班族在面對研發、專案時，面對時間壓力、上司的壓力，及同事間的關係等因素，也會影響工作表現；只要和表現有關係，都可以靠著腹式呼吸和意象訓練以及自我對話讓自己更好。

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