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臉上「蟲」太多？「玫瑰女孩」小心保養白做了

健康醫療網／記者田柏升報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

站上舞台脫下口罩，大方露面，不再像以往一樣因臉部皮膚狀況不佳而為難或自信低落，台灣陳小姐及劉小姐都是玫瑰斑患者。

「我那時候就是鐵齒，想說自己去擦成藥就會好了。」陳小姐回憶，當初臉部皮膚狀況差卻遲遲不尋求醫療協助，最嚴重時甚至整張臉紅紅腫腫，長滿痘痘丘疹，又痛又癢，還很怕太陽。

滿臉紅斑丘疹原來是玫瑰斑

劉小姐則表示，因為從事服飾業，原以為臉部皮膚狀況是因接觸服飾，受塵蟎影響，加上自己愛吃辛辣、重口味食物，「狀況差時臉頰會很燙，會熱，很癢也沒有辦法去抓它，因為指甲很髒，會想要用拍的，但是會越拍就越紅。」想不到曾經動不動就滿臉紅斑丘疹，竟是玫瑰斑作怪。

不是喝酒才得 酒糟正名玫瑰斑

玫瑰斑俗稱酒糟，因為名稱容易引發負面聯想，醫師呼籲正名為「玫瑰斑」，分為紅斑血管擴張型、丘疹膿皰型、鼻瘤型、眼睛型四種型態。

臺灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜醫師表示，玫瑰斑好發於皮膚白皙的女性，許多患者過去都誤以為自己是敏感性皮膚，到處盲目求醫，甚至自行使用各式各樣的美容用品，然而自己做保養，反而事倍功半，因為玫瑰斑需要專科醫師診療，才能得到最好的療效。

蠕形蟎蟲 醫推廣拇指擠壓檢測

研究發現，玫瑰斑與過度增生的皮膚寄生蟲「蠕形蟎蟲」大有關係，不只會導致毛孔粗大，還會引起或加重丘疹及膿皰，過去的檢驗方法包括「快感膠皮表貼取法」、「膿皰針刮法」，近來就有皮膚科醫師發現更簡單的「大拇指指甲擠壓法」，擠壓後的檢體放到顯微鏡觀察，就能快速確診，多次發表於國際會議中。

皮膚科診所院長黃輝鵬醫師分享，蠕形蟎蟲在皮膚表層生活的深度僅有0.3mm左右，若以拇指擠壓深度達0.5mm，幾乎大部分的蟲都能被擠壓出。透過分析1平方公分範圍內的蠕形蟎蟲密度定量，就能統計與分析，玫瑰斑治療前、治療後是否有改變。整體檢驗時間不超過5分鐘，患者馬上就能知道，蠕形蟎蟲是否過度增生、對臉有沒有造成傷害。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49556/

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