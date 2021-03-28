醫藥╱杜絕後患 擋下三高前期

定時測量血壓很重要。(羅東博愛醫院提供)

吃太好、少運動，三高是現代人的通病，這三項數值也是健檢報告上最容易出現紅字的部分，拿到檢驗報告時，你讀懂了嗎？什麼樣的數字要開始擔心或必須吃藥控制？

發現糖尿病 前期 務必追蹤檢驗

台南市立醫院心臟內科醫師劉力瑋常遇到患者拿著健檢報告來問他相關問題。關於血糖 數值，劉力瑋表示，飯前空腹8小時測量的數字，100mg/dl以下是正常；101-124則為糖尿病前期；如果測量三次（非連續）中有兩次125以上，代表有糖尿病。

飯後血糖則是在飯後兩小時內的血糖值，180mg/dl以下是正常，三次裡有兩次高於200，代表有糖尿病。

而糖化血色素則是看三個月的血糖平均值，6%以下是正常，6.5%上有糖尿病，數字在兩者之間則是糖尿病前期。劉力瑋表示，測量雖然有誤差，但並不大，有些人可能處於糖尿病前期，數字看不出不正常，但只要定期追蹤，如果數字再往上就會驗得出來。建議一般人如果檢查數字正常，一年追蹤一次即可，如果健檢報告有紅字，3到6個月必須再追蹤。

血脂與遺傳關聯大 藥物可穩定控制

高血脂的數值比較複雜，劉力瑋表示，一般的健檢中會有總膽固醇（Tc）、三酸甘油脂（TG）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-c）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-c），總膽固醇建議控制在200以下，200以上就算高血脂。

其中高密度膽固醇被稱為好的膽固醇，有助於回收血液中的油脂，送往肝臟分解，男性數值若在40、女性在50以下，都算太低（女性天生比男性高一些）。

低密度膽固醇是壞膽固醇，會沉積在血管中，造成阻塞，數值愈低愈好。一般來說，超過40就不好，但到底多少才算是危險，劉力瑋表示，隨著愈多的臨床研究結果出來，數值從100、130到160都有。

一般說來，低密度膽固醇最好維持在70-80間，但是實際上多數的人都是在90-150間。服用藥物控制膽固醇的效果相當好，建議服藥後控制在100以下，如果有糖尿病、心血管阻塞等病史，數值要控制得更低。

至於三酸甘油脂，劉力瑋表示，這是膽固醇在轉換中的一種物質，一般認為超過150算高，但數字超標與心肌梗塞間的關聯並不大，只要吃藥控制在500以下就可以。

他表示，高血壓 與高血糖與飲食、運動等關聯較大，減重、改變飲食等都有幫助；但高血脂卻八成與基因有關，除非減重很多，否則對數字影響不大，但只要服藥就能降低。

注意高血壓前期 積極改善生活飲食

劉力瑋指出，收縮壓在140毫米汞柱（mmHg）以上， 舒張壓在90以上，被認定為高血壓，需要吃藥控制；而收縮壓120-140、舒張壓80-90間則稱為「高血壓前期」，是灰色地帶，雖然不必吃藥，但必須改善生活方式，多運動、飲食清淡及減重等。

很多人關心高血壓，但其實低血壓也要重視，但到底多低才算是低血壓？劉力瑋表示，低血壓並沒有絕對的數值，很多年輕女性收縮壓只有80、90，但並沒有問題。所謂的低血壓是要與自己比，如果一個平常血壓都高到190的人，突然低到130，看起來數字正常，但其實可能有腸胃道出血、引發敗血性休克的風險。如果血壓低又有頭暈等症狀，可能要特別注意其他問題產生。

他表示，不少病患排斥吃藥降血壓，但根據統計，血壓數值每升高20mmHg，中風、心衰竭、主動脈剝離、洗腎等疾病的風險就會高兩倍，也就是收縮壓160，罹病風險就高兩倍，以此類推。

在測量血壓之前避免做激烈運動，也不要吃太飽、喝有咖啡因的飲料或是憋尿，都可能造成血壓上升。對於數字不穩定的患者，醫師建議最好可以在家早晚固定時間量兩次，量個7-10天，如果九成以上都有問題，就是高血壓。