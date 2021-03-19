防疫第一線 攝取足夠維生素D 多曬太陽 多吃深海魚

透過曬太陽及適當的飲食方式，可補充足量的維生素D。(本報資料照片)

●維生素D可對抗病毒細菌，降低呼吸道疾病感染風險

●能促進鈣質的吸收，強化骨骼健康又防癌

●透過曬太陽及適當的飲食方式，可補充足量的維生素D

新冠肺炎疫情仍在世界各國延燒，免疫力 是防疫的第一道防線。研究發現，維生素D具有對抗病毒細菌的作用，多攝取維生素D，可以提升免疫力，進而降低染疫風險。

可降低急性呼吸道感染

台灣 董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，根據2019年英國國家衛生研究院分析報告（共分析15個國家、25項研究、含括1萬933人）顯示，維生素D能促進對抗病毒細菌的保護機制，因此可顯著降低至少一種急性呼吸道感染的風險，包括感冒、流感、胸腔感染等。

台北振興醫院腎臟科主任蔡信宏表示，維生素D能促進鈣質的吸收，幫助肌肉生長，強化骨骼健康，預防癌症 ，並保護腎臟、心臟血管等。台灣國民健康署社區健康組組長羅素英指出，如果維生素D攝取不足，恐導致「身體免疫力下降」，影響骨骼健康，例如嬰幼兒常見佝僂症，成人則易發生骨質疏鬆症、骨軟化症等。

戶外曬太陽別擦防曬乳

若要補充維生素D，台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里建議，可透過「日曬」及「飲食」的方式取得。每周可曬太陽三至四次，最佳日曬時段為上午10時到下午3時之間，讓臉部、手臂及手掌等部位曬10至15分鐘，即可補充足夠的維生素D。

許惠玉提醒，皮膚接受陽光中的UVB光，能幫助人體合成維生素D，但UVB光無法穿透玻璃，所以就算陽光再強烈，如果待在室內隔著窗戶曬太陽是無效的，並無法產生維生素D。建議應到戶外曬太陽，且不要擦防曬乳，才能讓體內合成足量的維生素D，減少疾病感染風險。

多吃鮭魚等高油脂魚類

蔡信宏、許惠玉皆認為，中東地區四季陽光普照，但該區域民眾體內維生素D濃度仍偏低，原因便是他們「包得緊緊的」，讓皮膚直接曝曬在太陽下的時間較少所致。然而，台灣民眾普遍怕曬黑，建議多曬太陽，補充足量的維生素D。

不過，冬季天氣陰冷時，陽光照射的機會較少，民眾又常將身體包得密不透風，許惠玉表示，此時飲食可多攝取富含維生素D的食物，例如鮭魚、旗魚、鮪魚、沙丁魚、鯖魚、秋刀魚等含高油脂魚類，其他如蛋黃、牛奶、起司等也可多食用。

素食者可多吃曬乾香菇

至於素食者如何攝取維生素D？劉怡里建議，可吃含有豐富的維生素D的「曬乾香菇」；若是無法透過曬太陽及日常飲食等方式攝取足量的維生素D時，也可服用保健食品。