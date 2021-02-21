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冬季好發腸胃炎 避免辣、燙、酒與生食

記者高宇震／綜合報導
吃辛辣食物或燥熱補湯，可能誘發潰瘍惡化。（本報資料照片）
吃辛辣食物或燥熱補湯，可能誘發潰瘍惡化。（本報資料照片）

寒流接二連三，除了心血管疾病風險提高，腸胃不適就醫的人數也增多。台灣聯新國際醫院腸胃肝膽科主治醫師余青殷指出，冬天是腸胃疾病好發季節，主要是消化道潰瘍發炎惡化或是吃到不潔食品感染。

40多歲林先生因為排便黑色，以為是痔瘡便祕，到醫院檢查照胃鏡，發現是胃潰瘍出血造成。經內視鏡止血治療，復元情況良好。

余青殷指出，如果原本就有幽門桿菌感染或消炎止痛藥吃太多而有潰瘍，加上天冷，吃太燙、太飽，或是辛辣食物、薑母鴨燥熱補湯、飲酒過量，可能誘發或加重潰瘍惡化，引起消化道出血、穿孔。如果出現腹痛、解黑便、暈眩、血壓低等不適症狀，都應盡速就醫治療。

除潰瘍發炎腸胃不適，余青殷提醒，別以為只有夏天才會吃壞肚子，冬天冷反而容易疏忽對食物保存警覺，認為食物久放室內不會壞，吃到沒煮熟、不新鮮或不潔生食，都可能感染腸胃炎。

冬天是腸胃疾病的好發季節，應注意食材的新鮮與衛生。（本報資料照片）
冬天是腸胃疾病的好發季節，應注意食材的新鮮與衛生。（本報資料照片）

他建議以熟食為主，避免生食，特別是海鮮、肉類、蛋類等，並且注意食材的新鮮與衛生。菜餚最好盡快吃完，減少隔餐食用，而且必須放入冰箱保鮮，不可只擺在室溫。

感染性腸胃炎可能出現腹痛、發燒、畏寒、惡心、嘔吐、腹瀉、脫水、全身無力等症狀。如果上吐下瀉，可以喝運動飲料補充電解質與水分，避免脫水，身體不適如果持續或惡化，就應該到醫院治療。

台灣 血壓 便祕

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