搬重物、打掃用對姿勢 遠離閃到腰、下背痛

可多做腰背核心運動預防及舒緩背痛。（圖：醫院提供）

醫師表示，無論是春節前的大掃除，或者是年節期間戰方城、打遊戲追劇等，都可能造成下背疼痛，嚴重的可能會讓你動彈不得，預防的方法除了姿勢要正確，加強核心肌群的鍛鍊，也能避免傷害。

台灣 安南醫院復健科醫師洪啟堯表示，根據統計數據顯示，高達8成5的成年人一輩子至少經歷過一次嚴重下背痛，常見危險因子包含抽菸、肥胖、年紀、女性、身心上吃重的工作、長時間久坐不動及身心症、焦慮、憂鬱症等心理因素。

洪啟堯指出，超過8成下背痛病人屬非特異性下背痛，亦即疼痛本身並非特定疾病或結構異常所引起；許多人彎腰搬重後「閃到腰」就是這類型，通常是肌肉 韌帶拉傷所造成，所幸疼痛來去都快，大多幾周內即可緩解，可使用熱敷、止痛藥來減緩不舒服。如疼痛減緩至可忍受程度，可多走動幫助放鬆痙攣肌肉及加速復元，切忌長時間臥床。

洪啟堯表示，下背痛預防重於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛，重點是保持身體活動。

另外，需搬重時避免直接彎腰而是彎髖及膝關節，要不憋氣挺直軀幹緊縮腹部肌群，讓負荷盡可能靠近身體中心。

假若工作上須長時間坐或站，記得要時常變換姿勢；如久站時前方可放置小矮凳讓雙腳可短暫輪流踩踏，而久坐時可頻繁變換坐姿或每25分鐘時就起身伸展走動。

甚麼情況需要看醫生呢? 洪啟堯說，雖下背痛大多為良性，但有時也可能潛藏一些嚴重情形包含感染、腫瘤、骨折、脊髓壓迫或馬尾症候群。要注意的是如70歲以上長者如有新背痛發生、躺著甚至晚上休息時會痛醒、不明原因發燒或體重減輕、曾得過癌症 、免疫功能異常或長期使用類固醇、老年人背痛前有跌倒或意外撞擊過、疼痛牽引至下肢或痠麻無力、伴隨大小便控制或性功能問題、疼痛超過4周沒好等以上狀況者，建議最好尋求復健科醫師診療。