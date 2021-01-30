一入冬就容易呼吸急促？當心「1習慣」惹禍

(取材自健康醫療網)

肺阻塞名列台灣十大死因的第七位，每年約有超過6千人因此喪命，患者不僅有猝死高風險，發病末期連呼吸都可能得用盡全身力氣。亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文指出，慢性阻塞性肺病的症狀缺乏特異性，容易被患者忽略，導致未能及時治療，也因此更不能輕忽嚴重性。

翁罹慢性阻塞性肺病 戒菸且規律用藥穩定病情

一名74歲老翁，菸齡高達50年，導致每到秋冬都會出現喘不過氣、狂咳等症狀，甚至數度引發慢性阻塞性肺病急性發作，常因呼吸急促緊急掛急診，不僅身心受煎熬，也使得身旁的家人疲於奔命。黃建文表主任表示，患者最後經勸戒後，規律用藥兩年多並徹底戒菸，加上配合適度運動等方式，才逐漸穩定病情。

慢性阻塞性肺病確診 應恆心配合醫囑

黃建文主任解釋，患者在菸草產業工作，但在工作前就有抽菸習慣，雖看似興趣與工作結合，但日積月累不僅促使肺臟功能惡化，多年前也確診慢性阻塞性肺病，加上本身患有三高 及肝癌等疾病，導致退休 後仍飽受疾病所苦，所幸最後聽從醫囑指示用藥，並配合呼吸治療師指導的呼吸方式，每天固定步行40分鐘，不僅控制病況，也讓三高一併獲得控制。

罹患慢性阻塞性肺病 應施打疫苗降低死亡率

慢性阻塞性肺病的患者一旦確診，就得有恆心配合醫囑，才能真正達到控制病情的效果。黃建文醫師呼籲，除了藉由長效型吸入藥物改善肺功能，延緩肺功能急速惡化，也建議施打肺炎鏈球菌疫苗以及每年施打流感疫苗 ，減少細菌性肺炎發生，降低住院和死亡的機率。

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資料來源：健康醫療網

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