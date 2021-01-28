天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

（圖：健康醫療網提供）

寒冬冷風陣陣襲來，驟降的低溫與早晚溫差容易造成血管收縮，血壓 升高，增加心肌梗塞的發生機率。台灣藥害救濟基金會特別針對有冠狀動脈疾病（冠心病）、心絞痛及三高 等疾病或上述疾病相關家族病史、吸菸和肥胖者等高風險族群，整理四大護心關鍵招式，避開心臟病 發病風險。

勿輕忽胸痛警訊 症狀持續10分鐘快就醫

藥害救濟基金會表示，胸痛、胸悶是冠心病常見的症狀，而有三高、冠心病等病史、吸菸和肥胖者等高風險族群，常將頭暈或心悸症狀，視為稀鬆平常，認為這些症狀偶爾發生，吃個藥、休息一下就會好，但危機往往就在此時發生。

提醒有三高及患有心血管疾病的人，如果出現上述任一症狀，持續發生超過10分鐘，且無法透過藥物或休息得到緩解，應立即請人協助就醫治療，千萬別置之不理，以免發生休克危及生命。

正確用藥降低風險 勿擅自購買、服用

罹患心絞痛的病人可以透過藥品治療，降低血壓或放鬆冠狀動脈，控制病情。醫師會處方開立急救的藥品如硝化甘油舌下錠（sublingual nitroglycerin），作為急性心絞痛發作時緊急使用，平時應隨身攜帶，並依醫囑使用。但服用此藥可能會發生血壓下降、心跳加快等不良反應，藥害救濟基金會提醒，千萬不要自行購買或服用。

控制風險因子 養成健康生活習慣

冠心病除了藥品治療外，控制風險因子也是不可或缺。藥害救濟基金會強調，有三高疾病且正在服藥的人，要規律回診追蹤，按時服藥，控制三高，並定期進行血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子檢查，遠離疾病威脅。

此外，飲食上要少油少鹽，多蔬果與高纖食物，儘量減少食用含糖類食品，戒菸戒酒、控制體重，都可降低心臟病風險；平日亦宜維持規律運動，避免在天冷時或飯後劇烈運動，若外出運動，特別注意室內外的環境溫度變化及保暖，且保持心理健康也是護心的方式。

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資料來源：健康醫療網

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