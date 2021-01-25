保肝像養車 千萬別等「故障」才挽救

少喝酒可以保肝。（取材自YouTube）

台商在大陸，同大陸人士聊天。

台商：「我們台灣健保 粉棒！舉世聞名！」「我朋友得了肝癌回台灣手術，肝臟切了一大塊，出院時只要幾千元台幣！」

大陸人士：「那有什麼！我們在這裡手術，肝臟可以切得更大，開完刀，許多藥商都會供各種保肝品給病人參考！」

「這還不稀奇，萬一手術不成功，人尚未走，大法師已經來到病房邊幫你超渡一番了！」

說得也是，台灣健保雖有一些缺失逐漸浮現，但生了病不會因為醫療費付不起而家破人亡，是一項德政。但健保只給付生了病的治療費用，事前的健康防護，健保是不給付的。

反觀政府對於車子的政策就好多了，目前政策不是等車子出了問題，政府才要求你去檢查，而是5萬公里以上的車子，每半年要定期保養一番，是全面檢查。但可惜對民眾的肝病預防而言，政府的措施就未臻完善了！

肝臟因為沒有痛覺神經，因此許多B、C肝朋友就不會定期去做腹部超音波檢查及抽血驗胎兒蛋白，都是等到人瘦了下去，或肚子痛了起來，或皮膚黃、眼睛黃，才去求醫檢查，如果這些症狀是肝不好引起的，通常就太晚了！可能是肝癌很大了，或者已經長到門靜脈或轉移出去了！

因此，愛肝人士，照顧您的身體一定要養成像照顧你家中的車子一樣，定期去做個腹部超音波檢查，這樣萬一不幸肝臟長了腫瘤 ，才能及早發現、及早治療，挽救寶貴的生命。

（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）