吃鍋湯頭總喝精光？ 10種人當心痛風發作

圖片來源 ／健康醫療網

許多民眾喜歡在冬天吃鍋暖身，尤其當天氣溫度驟降，大家聚在一起吃著熱滾滾的火鍋，著實是種享受。台灣 南投一名45歲陳姓男子也是如此，近日與朋友連約了幾攤聚餐，放肆享受海鮮鍋、麻辣鍋，搭配著啤酒，還把精華的火鍋湯喝光，結果隔日右腳大拇指腫脹難耐，抽痛、無力，痛到無法入睡，半夜趕緊掛急診，血液檢驗發現尿酸指數高達8.9mg/dl(正常值在3.7-7.3 mg/dl)，是急性痛風發作。

普林代謝異常 易致痛風發生

台灣衛生福利部南投醫院家醫科詹德欽醫師表示，痛風是因為體內的普林代謝異常，導致血液中尿酸濃度上升，使尿酸鈉鹽沈積在關節的滑囊液中，造成關節腫脹發炎和變形；腳趾、腳踝、膝關節及手關節都有可能發生。

急性痛風 10情況都是高風險群

詹德欽醫師指出，火鍋湯頭經過相當多種海鮮、肉類等食物滾煮後，會越來越濃郁，湯裡頭的普林含量也會隨著煮的時間而逐漸增加，如果喝太多，誘發急性痛風的機率也會提高；另外，家族史、肥胖 、長期飲酒、劇烈運動、減重、高普林飲食、腎臟疾病、代謝疾病、糖尿病、高血壓 等也皆是痛風的高風險群，需多加留意，降低痛風發作的機會。

預防痛風發生 日常生活這些細節要做到

當急性痛風發作時，可透過藥物控制及飲食調整，來改善症狀。詹德欽醫師提醒，痛風是會復發的，建議平時可進行適度的運動，每日補充充足水分，如果曾經痛風發作過，那飲食上應控制熱量攝取，少吃脂肪類及高普林的食物，例如內臟、海鮮、酒類等。

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