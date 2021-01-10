防癌絕招 日常生活做好6件事

睡眠。（pexels）

雖然醫學日新月異，但是大家還是聞癌色變，彷彿罹患了癌症 就等於直面於死亡。99健康網報導，談到癌症，大家都知道預防的重要性，其實從日常生活習慣與飲食下手，就可以降低罹癌的機率。以下介紹六個預防癌症的絕招。

合理飲食

因為身體的運轉離不開食物，畢竟不吃的話就會沒有力氣，身體也缺乏修補再生的材料。所以合理的飲食是對身體最好的調理，平時要注意攝取均衡的營養，透過調理來提高身體的免疫力，預防癌症的出現。

建議常吃洋蔥、花椰菜、堅果、糙米、黃豆製品、水果、薑黃、綠茶等食物，這些食物大多含有豐富的維生素、抗氧化物，能夠降低罹癌的風險。

運動。（本報資料照片）

堅持運動

通常經常運動的人，生病的機率比不運動的人低，並且壽命較長。這是因為運動可以促血液循環，提高身體的新陳代謝率，增強免疫力，就算有細菌的入侵，也會被免疫系統阻擋在外面，提高人體預防癌症的能力。

睡眠充足

每天睡眠時間充足，而且睡眠品質夠好的話，也可以降低癌症的風險。因為睡覺的時候，身體的器官跟免疫系統都會進入自我修復的狀態，能讓身體機能運作維持正常。要預防癌症，建議每天要睡滿八個小時。

燒烤料理。（本報資料照片）

忌致癌 物

生活中會致癌的食物很多，而且特別好吃，比如燒烤、醃製跟油炸的食物。這些食物在製作過程中，會出現致癌因子，食用過多的話，會在體內累積，然後突然爆發，導致癌症。

咖啡。（本報資料照片）

常喝咖啡

研究發現，每天喝一杯咖啡的話，具有預防癌症的效果，會讓罹患腦癌的機率降低約40%，還可以預防口腔癌跟咽喉癌的出現。所以白天上班的時候，喝一杯咖啡來提神，不僅防癌還能提高工作效率。

心情平靜

平時要有良好的心態，不要鑽牛角尖，不然的話，就算沒什麼病，也會憋出病來，調節好心理狀態，也是預防癌症的重要關鍵。