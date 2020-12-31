痛！手指甲旁「倒刺」居然跟新冠疫情有關？

一進入冬天，指甲旁邊總是會有小小尖尖的脫皮，不只穿衣服衣食時容易勾到，看到時也總是忍不住用手撕掉，往往撕一條皮下來，或是流血。（圖：健康醫療網提供）

一進入冬天，指甲旁邊總是會有小小尖尖的脫皮，不只穿衣服衣食時容易勾到，看到時也總是忍不住用手撕掉，往往撕一條皮下來，或是流血，煩不甚煩。這種症狀因為疫情 ，2020年的個人洗手頻率達到頂峰，出入洗手、飯前洗手，沒想到越洗越乾，台灣一名皮膚專科醫師陳逸懃說，指甲與皮膚因為太乾燥，導致角質化異常，便會出現這種指甲到刺的狀況。

非缺乏維生素 手部缺水太乾燥

這種症狀在醫學上並無專有名詞，坊間俗稱指甲倒刺、甲周逆剝，英文稱作「hangnail」，陳逸懃醫師表示，主要是因為指甲周邊的皮膚缺水、過於乾燥，例如洗手次數太多、或用酒精消毒，都容易讓手肌膚水分流失，多在冬季出現，尤其醫護人員、清潔工、美髮業者這些需要經常洗手的職業更容易遇到，兒童及女性也很常見。

出現指甲倒刺並非缺乏維生素，也不代表身體出現異常狀況，陳逸懃醫師強調，網路上有許多危言聳聽的農場文章，多數缺乏專家背書，不足以採信。原因非常單純，就是因為指甲與皮膚太乾燥而已。

去除倒刺 用剪的避免受傷

如果一時手癢，想從尖刺處拔斷，因為倒刺其實都是圓錐狀，越往下撕韌性越強，通常都會撕倒深層角質層，對皮膚造成更大的傷害或流血，若重複這個行為，還可能導致指甲周圍發炎紅腫，也就是甲溝炎。陳逸懃醫師表示，正確的處理方法是以乾淨的小剪刀，或指甲剪將多餘的倒刺部分剪掉，讓肉刺不影響日常生活，也比較安全。

勤用護手霜可改善 美甲人士要注意

平時勤用護手霜、指緣油可以改善，也可以使用含尿素的乳液，陳逸懃醫師表示自己身為醫療人員，每看一位病人至少洗一次手，因此洗完手都用凡士林保養，成分單純又便宜。若因工作需求必須碰水，可以戴手套，但切勿用吃手扒雞用的塑膠袋手套，反而容易進水，可以棉質手套一層再戴橡膠手套，不僅可以避免指甲倒刺，也是保養雙手的好方法。

陳逸懃醫師也提醒，有定期美甲的民眾，都會將指緣甲皮修掉，更要小心保養，萬一指甲根部發炎，可能會變慢性甲溝炎，造成指甲板變形，甚至指甲可能會掉落，不可不慎。

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資料來源：健康醫療網

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