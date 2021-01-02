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四物湯進補不是女性專屬！ 男性感倦怠也可吃

記者謝進盛／綜合報導
何首烏雞湯粥 （食譜提供／李啟光）
何首烏雞湯粥 （食譜提供／李啟光）

一般人認為四物湯只適用於女性，其實並非如此。台灣柳營奇美醫院中醫部說，只要感覺疲倦，臉色、唇色略顯蒼白等血虛症狀，不論男女，都適合食用四物湯。

柳營奇美醫院中醫部主治醫師李啟光表示，每年11月至隔年1月，是進補的好時節，推薦可採用「何首烏藥膳包」進補，由何首烏、枸杞子、黨參、白朮、茯苓、甘草、當歸、生地、芍藥、川芎等多種藥材組成，適合闔家食用。

李啟光指出，何首烏、枸杞子，具有滋補肝腎的作用，可益精明目、強健筋骨、烏髭髮；黨參、白朮、茯苓、甘草等4種藥材組合的四君子湯，會讓人更有精神、對營養物質消化、吸收會更好。

常見當歸、生地、芍藥、川芎等4種藥材組成的四物湯，是補血、活血基礎方。李啟光指出，一般人認為四物湯只適用於女性，但事實上，只要有易感疲倦，臉色、唇色略顯蒼白等血虛表現的人，不論男女都適合食用四物湯。

進補時，須按照個人年齡、體質、身體狀態、生活環境，給予不同調養配方；若患有感冒、發燒、喉嚨痛、身體處在發炎反應時，建議不要進補。

懷孕及適逢生理期女性朋友，應評估進補適當性；平時容易心煩氣躁、口乾舌燥、胃腸脹氣、消化不良、便祕、皮膚癢者，則須調整進補方式。

李啟光提醒，若要冬令進補，須配合體質來選擇適合藥材，切勿自行胡亂服用，進補前最好諮詢合格中醫師或專業醫事人員，發揮冬令進補最好效果。

柳營奇美醫院推出「何首烏藥膳包」，適合闔家食用。（記者謝進盛／攝影）
柳營奇美醫院推出「何首烏藥膳包」，適合闔家食用。（記者謝進盛／攝影）

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