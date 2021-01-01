「油魚」當鱈魚吃 10歲童連放屁都噴油

油魚俗稱龍鱈，口感類似鱈魚。（圖：漁業處提供）

10歲林姓男童排便流出帶油液體，連放屁都噴油！家長急忙帶他就醫。醫師再三詢問男童有沒有吃「油魚」？男童堅稱沒吃「魷魚」，一陣雞同鴨講，最後家長聽懂醫師問的是「油魚」，才終於確認病因，找出拉油真正原因。

林姓男童連續三天拉油，連放屁都會噴油出來，在學校尷尬不已。台中慈濟醫院小兒腸胃專科醫師李宇正問診時，先確認拉出來的油並沒有黏液，再詢問「最近有沒有吃到什麼特別的魚，例如油魚或特別油的食物？」男童表示沒吃「魷魚」；陪診的男童母親也奇怪拉油跟吃魷魚有什麼關聯？

問不出所以然，李宇正仔細檢查男童身體，發現只有肚子稍微脹氣、腸子蠕動比較快。為了更確定原因，李請男童回想拉油之前吃進肚的每一種食物，男童才說，最近曾經吃過「鱈魚」，而且還連吃了兩片，李趕緊從網路找出「油魚」圖片，再問「吃起來是不是肉質比較硬，而且油油的？」男童說「對耶！」這下終於確定造成他拉油的食物，應該就是「油魚」。

李宇正指出，油魚之所以會讓男童拉油，原因是一條油魚約含有40%的蠟酯，人體無法分解吸收，吃進去只能直接排出來，有些人甚至還會出現惡心、嘔吐等症狀。

李宇正說，蠟酯造成的排油其實是生理的自然反應，並沒有毒素，如果不慎食用油魚，也大可不必擔心，花點時間善後，身體自然可以恢復正常。