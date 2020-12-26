我的經驗／術後視力又模糊 白內障復發？

前年暑假接受了白內障手術，術後視力明顯獲得改善，看東西變得更清晰，眼中的世界突然明亮了起來，讓人有種豁然開朗的感覺。但我的好視力只維持至去年底，不知為何視力又開始有逐漸模糊的傾向，情況持續到今年初，我眼裡的世界竟像過往覆蓋上一層霧，變得迷迷茫茫的。

懷疑之前手術沒開好

起初以為是老花報到，但發現連看招牌這類遠處的字體都會模糊，看手機 或書本的小字倒還好，我轉而懷疑是之前的手術沒開好，導致白內障又復發，內心焦慮不安，晚上經常睡不好覺。

在疫情 趨緩之後，我便前往大醫院眼科就醫，醫師幫我做了基本的檢查，解釋我的情況是屬於白內障術後常見的「後囊混濁」，比較常見於年輕的白內障患者身上，這是容易處理的狀況，雷射手術就能改善，讓我終於鬆了一口氣。

當日即接受門診雷射手術，醫師便替我點了散瞳劑，檢查我的玻璃體和黃斑部皆沒問題，然後點了麻藥，安排我到雷射室等候。後來醫師總共替我打了34發雷射，前後不過短短5分鐘的時間，整個手術的過程，除了感受到好像有光束射進自己的眼睛，整體說來並沒有太多的不適。

術後當天視力回復明亮

術後護理師幫我點了消炎藥水並說明術後的照護，就回家休息。我的眼睛雷射手術是在下午做的，當天傍晚視力便回復之前的明亮感、不再模糊了。從術後到視力恢復這段不長的時間裡，除了眼睛感到微酸與畏光外，並沒有什麼疼痛或難受的地方。隔周回診一切順利，先前的焦慮一掃而空。