暴飲暴食、體重過重 小心大腸癌上門

預防大腸癌，飲食要均衡，「天天五蔬果」的彩虹飲食最好。（本報資料照片）

大腸癌是治癒率及存活率很高的癌症 ，罹病初期症狀並不明顯，及早發現治療是能否治癒的重要關鍵。台灣台安醫院外科部主任、大腸直腸外科主任糠榮誠表示，肥胖、不健康飲食及缺乏運動等致癌因子，也是大腸癌發生率居高不下的主要原因。大腸癌症狀易被誤以為是痔瘡而忽略，當出現便血、便祕 及排便異常就是重要警訊，應進一步就醫檢查診斷。

逾三天沒排泄才是便祕

大腸癌被稱為「無聲殺手」，患者易出現便血及慢性貧血症狀，或是腹瀉、體重減輕等現象，也可能因腸阻塞而引起便祕、腹脹，甚至腹痛。但許多人擔心有便祕是否會罹患大腸癌？糠榮誠指出，並不一定，三天以上沒有上廁所才是便祕，如果便祕嚴重，須先了解便祕原因，檢查是不是腸子過長、腸道蠕動不好，或是長了什麼腫瘤 ，再針對便祕著手改善。

大腸癌從瘜肉產生應切除

大腸癌90%是從大腸瘜肉產生，瘜肉的黏膜易質變產生腫瘤，因此做大腸鏡檢查時，一旦發現瘜肉應立即切除，以免瘜肉在5至10年後癌變成惡性腫瘤。糠榮誠說，發生大腸癌的危險因子很多，除了患者帶有致癌基因外，經常暴飲暴食者、嗜吃燒烤食物或高油脂飲食的人、缺乏運動的人、肥胖者等，均為容易罹患大腸癌的高危險族群。

有家族史40歲後就應檢查

大腸癌如能早期發現、早期治療，治癒率非常高。糠榮誠表示，若父母親是癌症患者或兄弟姊妹有大腸瘜肉的人，得到大腸癌的機率比一般人高出2到4倍，建議年過50歲的人進行篩檢，包括肛門指診、糞便濳血檢查、大腸鏡檢查、下消化道X光攝影等檢查，確診是否罹患大腸癌，治療則以手術切除為主。有家族史的人，建議40歲以後就應做相關檢查。

天天五蔬果「腸」保健康

預防大腸癌，糠榮誠強調，平常飲食均衡，「天天五蔬果」的彩虹飲食最好，不要暴飲暴食，三餐熱量也不要太高，更要控制油脂的攝取量，多吃高纖低脂食物，少吃煎、炒、炸等食物，少碰刺激性食物，不菸不酒，少喝咖啡，多運動，就能「腸」保健康。

大腸癌簡述