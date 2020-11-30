每秒步伐小於60cm恐失智 AI找出24處異常指標

台灣流行病學學會找出24個可偵測認知功能障礙的姿勢，透過AI偵測民眾是否具有其風險。（記者陳雨鑫/攝影）

失智 人口隨社會老化速度增加，醫界希望找出預測失智的工具，及早治療，延緩失智速度。台灣 流行病學學會根據各國研究，找出失智者退化時姿勢的變化作為指標，如每秒步行距離多小於0.6公尺、走路上肢擺動幅度會傾斜向特定一邊等，透過AI 預測是否為失智的高風險群，一旦被判定異常，則可及早介入刺激，幫助拉長民眾的健康餘命。目前該AI偵測系統仍在建立模組，預計最快明年建立完成，期盼未來能推出APP讓一般民眾都能使用。

協助執行計畫的高雄醫學大學公衛系教授兼副校長楊俊毓表示，失智症早在2012年就被列為世界衛生組織的優先公衛議題，引發失智症的風險，年齡、獨居、遺傳等都是可能的危險因子，根據流行病學於2011年到2013年的調查研究顯示，65歲以上的長者每12人就有1人失智，80歲以上則是每5人就有1人失智，根據台灣人口統計至去年年底，65歲以上長者人數已達到360餘萬人。

楊俊毓表示，目前失智症無藥可醫，但是輕度認知功能障礙的患者，仍有機會透過刺激或是治療恢復正常，若是未能及早介入，有3成3會在5年內發展成失智症；但如何早篩出輕度認知功能障礙，就成了一大課題。

總計畫主持人、台北醫學大學公衛系教授邱弘毅表示，研究團隊依照海內外的研究找出發生認知功能障礙後，肢體所出現的變化，紐約耶希華大學研究發現，每秒步行距離小於0.6公尺，加上認知功能測驗不合格，未來罹患失智症風險是一般人的2倍。

再者是出現認知功能障礙的患者，下肢的動作會開始不協調，上肢的重心會傾斜，團隊總計找出24個異常點，作為偵測的指標，邱弘毅表示，目前將找來多名已經確診失智的患者進行姿勢偵測的確認。

後續運用肢體活動測量器的3D動態影像分析技術，測量肢體動作的角度及距離等數據，再經由機器學習進行大數據資料判讀，辨識出輕度認知功能障礙患者，一旦被判定有認知功能障礙，即時導入數位認知刺激訓練，現階段發現若以遊戲的方式幫助患者，有6成可改善認知功能障礙。