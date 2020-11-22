晚餐吃太晚 易得4種病

晚餐一定要按時吃，吃太晚或者吃太飽，都可能會帶來疾病。（本報資料照片）

中國 女演員孫莉曾發微博炫耀同為演員的丈夫黃磊深夜為她做的菜，從曬出的照片看，菜品以青菜為主，看起來也很清淡，算是比較健康的菜餚。仔細看了孫莉發微薄的時間是晚上22時41分，難道孫莉這麼晚才吃晚餐？39健康網報導，晚餐吃得太晚或者吃得太飽，都可能會帶來疾病。

孫莉炫耀老公深夜為她做的菜。（取材自孫莉微博） 孫莉炫耀老公深夜為她做的菜。（取材自孫莉微博）

1.吃太飽易得胰腺炎

如果晚餐吃的太飽，腸胃中的食物過多，在躺下睡覺時就會壓迫膽管，導致胰液、膽汁無法通暢的流動，排出困難。尤其是喜歡在晚餐喝酒、吃高脂肪食物的人群，會促進膽汁和胰液大量分泌，容易讓胰腺泡破裂，從而產生急性胰腺炎，嚴重的會讓人在睡眠中休克。

因此，暴飲暴食的晚餐是很多疾病的誘因，讓人的壽命縮短。晚餐應有兩種以上的蔬菜，適當吃些粗糧和魚類，在晚飯半個小時後散步，有利對食物的消化和吸收。

2.吃太多易得糖尿病

如果晚餐吃得太多，會不斷刺激胰腺，使它分泌大量胰島素，加快胰腺細胞衰老，從而導致糖尿病。

3.吃太晚易尿路結石

很多人喜歡晚餐吃得太晚或者夜裡還要吃宵夜，然後晚餐後不久就睡覺，人在夜裡的排尿次數會減少，產生的尿液就會滯留在尿路中，無法及時的排出體外，這樣會使尿液中的鈣含量會不斷增加，就容易形成尿路結石。

4.吃太多肉易得高血壓

如果晚餐吃太多肉類，會增加胃腸負擔，還會使血脂上升。晚餐吃完睡覺時血液循環緩慢，導致血脂沉積在血管壁上，從而容易引發動脈硬化，長期以往就會導致誘發高血壓等疾病。