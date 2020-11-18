趴桌睡、打盹 可能傷害頸椎

趴在桌上睡，會造成頸椎扭轉，壓力不平均，若頸椎已有問題，更可能壓迫到神經。（本報資料照片）

長時間盯著電腦、手機 看，頸椎毛病易上身，若睡姿再不當，側趴或窩在沙發睡，甚至是常看電視打盹猛點頭，都會讓頸椎問題更形惡化。

人的頸椎是一截截骨頭，非常柔軟，醒時要靠肌肉 抓住，才能支撐頸椎直立。不少上班族午餐後，習慣用雙手當枕頭，頭轉一側，趴在桌上睡，台灣 台北市立聯合醫院復健部主任武俊傑說，此姿勢會造成頸椎扭轉，壓力不平均，若頸椎已有問題，更可能壓迫到神經。

武俊傑建議，最好拿中間有洞的抱枕，或用頸枕當枕頭，臉朝正下方睡比較好。

武俊傑在門診還發現，有老人家手麻來看診，追問原來是在家沒事，常看電視打盹猛甩頭，脖子一直晃動，「這對頸椎傷害很大」，一覺醒來竟出現手麻。

另外，還有人喜歡窩沙發、頭枕沙發扶手，他說，扶手比枕頭高，無論是側睡或仰睡，還是側躺用手撐頭，都會對頸椎造成壓力，「要睡覺最好就躺下來睡」。

武俊傑說，若一開始覺得脖子、肩膀肌肉緊繃，接著肩頸痠痛，更嚴重時手麻，少數覺得頭暈、頭痛，若到耳鼻喉科、神經內科檢查排除其他因素，要懷疑是不是頸椎問題所致。

建議上班族最好每20、30分鐘就站起來動一動，也要提醒收下巴、放鬆肩膀不要聳肩。還可從頭到腳緊貼牆站立，肩膀往後擴張，讓肩胛骨緊貼牆上，每天做3回，每回30次、每次1分鐘，讓自己挺成習慣。