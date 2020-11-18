高強度重訓 傷害膝蓋軟骨

「再撐一組50公斤槓鈴深蹲。」36歲史蒂芬即使腿軟，但仍追求「力竭」，也就是無法再多做任何一下，短短兩個月內靠著重訓加有氧，體重從90公斤降至82公斤，提到訓練，總讓他津津樂道。

不過，日前他挑戰一天內三小時重訓，隔天膝蓋出現「咔啦咔啦」聲，連續一周無法順利下樓梯，就診才發現過度訓練，膝蓋軟骨磨損退化，醫師提醒毫無節制的訓練，退化性關節炎恐提早上門。

退化性關節炎年輕化

台灣 高雄長庚醫院骨科部關節重建科教授李炫昇表示，重訓導致膝蓋退化性關節炎提前報到，過去每年僅有零星個案，近年健身 風氣盛行，相信膝蓋退化性關節炎年輕化趨勢愈來愈嚴重。

退化性關節炎是指膝關節在長期受力下，導致膝蓋軟骨磨損、退化，少了軟骨緩衝，骨頭與骨頭之間磨損，恐形成骨刺、關節變形等，過度運動是原因之一。

負重訓練 易傷關節周邊

李炫昇表示，但過度運動後遺症多。膝關節由遠端股骨、近端脛骨、髕骨、關節軟骨、半月軟骨、內外側副韌帶、前後十字韌帶、髕骨韌帶、肌肉 、肌腱組合而成。以負重訓練而言，最常傷害的就是膝關節周邊肌肉、肌腱、關節軟骨以及半月軟骨，姿勢不正確、過度使用易造成膝關節傷害。

李炫昇表示，運動時膝蓋施力與受力須要呈現垂直狀態，此時才會呈現正向壓力；舉例而言，騎腳踏車時，椅墊必須要調整高度，踩下踏板的瞬間，腳與踏板必須垂直，有些選手站著騎腳踏車，對於膝蓋都是負擔。

姿勢不正確 膝蓋負荷更重

同理，深蹲或其他需要用到膝蓋力量的負重訓練，姿勢一旦不正確，力量擺錯地方，膝蓋反而承受更高的剪力（Shear），膝蓋在旋轉時就會增加軟骨的耗損機率。另外，即使姿勢正確，但連續運動的時間過長，同樣也會增加膝蓋的負擔，許多極限運動的選手，運動生命都不長，與此有絕對的關係。

李炫昇表示，不少民眾健身有錯誤觀念，認為「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」，重訓完一定要全身痠痛，才表示運動到位，事實上，在正確重訓後，即使身體痠痛不適，也能在一天之內消失，當痠痛超過二到三天，就可能是姿勢不正確或是過度運動導致。

施打PRP 只能改善疼痛

一旦出現退化性關節炎，現行的醫學僅能暫時延緩或改善疼痛，如施打玻尿酸或是自體血小板增生療法（PRP）。李炫昇表示，不少民眾會以為施打PRP能讓膝軟骨回春，其實PRP只能幫助受傷肌肉韌帶組織復原，換言之，僅有改善疼痛的效果。

無論是玻尿酸或是PRP，甚至是近年流行的幹細胞治療，都沒有辦法讓膝蓋軟骨復原，也無法透過施打這些藥物，取代膝蓋置換手術。