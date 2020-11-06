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84歲美國翁慎選茹素食材 救回腎功能

記者余采瀅／綜合報導
羅伯威奇夫妻與台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心(中)合影。（圖：台中慈濟醫院提供）
羅伯威奇夫妻與台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心(中)合影。（圖：台中慈濟醫院提供）

84歲美國人羅伯威奇跟隨台灣妻子吃素30年，但罹患腎臟病末期，有次返台省親遭遇尿毒症瀕死危機，到台中慈濟醫院治療，透過慢性腎臟病衛教團隊指導，全面調整飲食，終於穩定腎臟功能不再繼續惡化。台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心強調，慢性腎臟病人吃素，從食材、烹煮到熱量都須控制。

羅伯威奇初次到陳一心門診，已是重度慢性腎病變的第5期，也就是末期，必須洗腎救命。經過住院洗腎調整，羅伯威奇腎臟功能恢復穩定，醫師表示可以搭乘飛機長途旅行，於是羅伯威奇與太太返回美國住居。沒想到才半年，夫婦倆又回台求醫，因羅伯威奇的腎臟功能又惡化。陳一心除了醫療，更安排慢性腎臟病(CKD)衛教團隊介入。

腎臟病衛教團隊檢視病人飲食內容，建議羅伯威奇減少素食中的加工食品，也指導將烹調方式改為水煮，避免油炸煎炒食物，並邀請夫妻做好飲食日誌，由營養師評估。多管齊下，團隊認真，病人夫妻也全力配合，再一次把腎臟病變期別拉回來，進步到第4期，不用洗腎，只要3個月定期追蹤。

陳一心提醒，千萬別掉入「吃素就健康」的陷阱，尤其是慢性腎臟病人，要避免加工食品，選用當季植化素豐富，五顏六色的時蔬；烹調盡量水煮，避免高鉀、高磷。

陳一心表示，罹患慢性腎臟病病患身體普遍有嚴重發炎反應，從研究中發現，五顏六色的蔬果富含植化素，有抗氧化及抑制發炎功能，他以羅伯威奇的飲食日誌為例，紅蘿蔔、白蘿蔔、苦瓜、紫高麗菜等蔬菜，就是植化素含量高的食材，若慢性腎臟病人能多食用這些富含植化素的蔬菜水果，對腎臟功能有相當大的助益；如果還能養成不菸、不酒，規律運動的良好生活習慣，更能維持腎臟功能。

美國女婿羅伯威奇每日飲食記錄照片。（圖：台中慈濟醫院提供）
美國女婿羅伯威奇每日飲食記錄照片。（圖：台中慈濟醫院提供）

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