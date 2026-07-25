我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳果仁案庭審7╱28重演 回顧亞裔民權運動轉折

「我是人 我反毒台」登場 藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

1歲女童反覆嘔吐、黃疸竟是罕病 三總微創手術切除膽管囊腫不留疤

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
三軍總醫院小兒外科醫師陳鈺仁表示，「先天性膽管囊腫」是一種罕見疾病，好發於亞洲族...
三軍總醫院小兒外科醫師陳鈺仁表示，「先天性膽管囊腫」是一種罕見疾病，好發於亞洲族群。（記者廖靜清／攝影）

一歲女童因腹脹、反覆嘔吐、食欲不振及黃疸持續三天，被家長緊急送往三軍總醫院就醫。經超音波及影像檢查後，確診罹患罕見的「先天性膽管囊腫」，小兒外科團隊立即安排腹腔鏡微創手術，以僅約3毫米的傷口完成膽管囊腫切除及膽道重建，術後恢復良好，一個月後已恢復活潑健康，腹部僅留下數個幾乎不明顯的小傷口。

三軍總醫院小兒外科醫師陳鈺仁表示，膽管囊腫是一種罕見的先天性膽道疾病，主要因膽管異常擴張所造成，好發於亞洲族群，女性發生率約為男性四倍，目前普遍認為與胰膽管異常匯合有關，使胰液逆流刺激膽管，長期形成囊狀擴張。

陳鈺仁指出，約八成患者會在10歲以前被診斷，但不同年齡的症狀差異很大。新生兒及嬰兒可能出現黃疸遲遲未退、灰白便或腹部腫塊；幼兒及學童較常見反覆腹痛、噁心、嘔吐、發燒。許多家長熟知的「腹痛、黃疸、右上腹腫塊」，其實臨床上極少同時出現，若孩子持續腹部不適、反覆嘔吐或黃疸未改善，都應及早接受專科評估，以免延誤治療。

在診斷方面，醫療團隊會透過腹部超音波、電腦斷層、磁振造影（MRI）及磁振膽胰管攝影（MRCP）等影像檢查確認病灶，其中超音波也有助於與膽道閉鎖等疾病進行鑑別診斷。

陳鈺仁表示，膽管囊腫並非單純的良性腫塊，若未及時處理，膽汁長期滯留容易引發膽管炎、胰臟炎、膽結石，甚至肝硬化，成年後還可能提高膽管癌風險，目前國際治療共識皆建議，一旦確診便應完整切除膽管囊腫，並以Roux-en-Y肝空腸吻合術重建膽汁流向，而非僅以藥物保守治療。

近年小兒外科微創技術進步，三總已將胸腹腔鏡技術廣泛應用於膽管囊腫、腹股溝疝氣、急性闌尾炎、肝膽胰疾病、卵巢囊腫、梅克爾憩室、幽門狹窄、漏斗胸及部分肺部疾病等兒童手術。相較於傳統開腹手術，雖然手術時間可能較長，但可降低傷口感染、減少術後疼痛及肌肉骨骼併發症，且具有傷口更小、美觀、恢復更快等優勢，孩子能提早恢復日常生活。

陳鈺仁提醒，即使膽管囊腫經完整切除後，五年存活率可達95%以上，整體預後相當良好，但患者日後仍較一般人有略高的膽道惡性腫瘤風險，術後仍須依照醫囑定期追蹤，持續監測膽道功能，才能及早發現異常、確保長期健康。

精華 FAQ

  • 她因腹脹、反覆嘔吐、食欲不振及黃疸持續3天，被家長緊急送醫檢查，後續經超音波與影像確認為先天性膽管囊腫，隨即安排手術治療。

  • 不同年齡表現不同，嬰兒常見黃疸不退、灰白便或腹部腫塊，幼兒則可能反覆腹痛、噁心、嘔吐與發燒；若未治療，恐引發膽管炎、胰臟炎、膽結石、肝硬化，甚至增加膽管癌風險。

  • 國際共識建議一旦確診就完整切除膽管囊腫，並以Roux-en-Y肝空腸吻合術重建膽汁流向；三總採腹腔鏡微創手術完成，雖恢復快，但患者仍有略高膽道惡性腫瘤風險，需定期追蹤。

上一則

她陰唇太長得「撥開」才能如廁 醫曝：私密處手術絕對不是只為外觀

延伸閱讀

深夜肚子劇痛 她肝癌破裂大量出血 鬼門關前救回

深夜肚子劇痛 她肝癌破裂大量出血 鬼門關前救回
高燒不退、全身紅 小心川崎氏症 連2童確診險冠狀動脈病變

高燒不退、全身紅 小心川崎氏症 連2童確診險冠狀動脈病變
40歲上班族咳嗽胸悶多年 肺、胸檢查都正常 1毛病作祟

40歲上班族咳嗽胸悶多年 肺、胸檢查都正常 1毛病作祟
腰酸背痛別輕忽 醫揭胰臟癌潛在6徵兆

腰酸背痛別輕忽 醫揭胰臟癌潛在6徵兆

熱門新聞

7月23日進入大暑節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（聯合報系資料照）

7月23日「大暑」到 命理師曝四生肖要當心 這樣吃喝住行才能安然度過

2026-07-23 05:05
腎臟科醫師提醒，全麥吐司搭配無糖豆漿、雞蛋或其他優質蛋白質，再加上一份新鮮蔬果，讓營養更均衡。（聯合報系資料照）

天天吃全麥吐司恐傷腎？醫揭3大NG吃法 早餐搭配這樣吃更護腎

2026-07-19 05:09
示意圖。（取自123RF）

咖啡、茶到底算不算喝水？醫師解答了 減重應該這樣喝

2026-07-23 14:43
家人昏倒不適示意圖。 （AI生成）

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

2026-07-21 18:45
世界盃足球賽西班牙與阿根廷決賽即將登場，來自加拿大野火的煙霾籠罩了紐約洛克斐勒中心球迷村的上空。（美聯社）

🎙️加拿大山火濃煙再襲紐約「長時間暴露如同長期吸菸」

2026-07-16 18:05
有民眾抽血發現體內PFAS（全氟及多氟烷基物質）濃度偏高，第一個反應往往是已不用不沾鍋了，怎麼還會超標。示意圖。（聯合報系資料照）

PFAS從哪來？醫：飲水、外帶包裝、衣物都是潛在來源

2026-07-18 04:41

超人氣

更多 >
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級

好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級