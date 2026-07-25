海鮮配啤酒 45歲男2天無法排尿送急診 3原因同時傷腎

腎臟科醫師提醒，夏天享受海鮮美食，以安全、適量為原則，並留意身體變化。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 45歲男子在海鮮配啤酒後出現嘔吐、腹瀉與痛風發作，又自行吃止痛藥，2天後無法排尿並急性腎損傷，醫師提醒夏天海鮮要煮熟、補水並慎用藥。

夏天氣溫飆高，不少人喜歡大啖生蠔、蝦蟹，再配上一杯冰涼生啤酒。醫師提醒，看似享受的消夜組合，卻可能暗藏傷腎危機。

台灣腎臟科醫師洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，45歲林先生平時身體健康，僅偶爾痛風發作，平時都自行服用止痛藥，未固定追蹤治療。某日深夜與朋友聚餐，大量食用生蠔、蝦蟹等海鮮並搭配啤酒，返家後不久即出現劇烈嘔吐、腹瀉，接著腳踝紅腫劇痛，誤以為只是吃壞肚子加上痛風發作，又自行服用止痛藥緩解。

沒想到兩天後，林先生竟整天無法排尿，全身水腫、呼吸困難，被緊急送往急診。檢查發現腎功能指標肌酸酐已飆升數倍，確診急性腎損傷（AKI），因尿毒素快速累積，緊急血液透析（洗腎）才度過危機。

洪永祥指出，以林先生的案例分析，並非單一因素造成，而是夏季常見的三種傷腎危險因子同時發生，導致腎臟在短時間內受到重創。

第一個是食物中毒導致嚴重脫水。夏季高溫容易讓海鮮中的細菌快速繁殖，若保存不當或未徹底煮熟，可能感染腸炎弧菌等病原菌，引起劇烈嘔吐、腹瀉，造成大量水分流失。當身體嚴重脫水時，腎臟血流量會大幅下降，若未及時補充水分，可能演變成急性腎損傷。

第二個危機則是高普林飲食加上自行服用止痛藥。蝦、蟹、貝類及部分魚類都屬高普林食物，大量食用容易使尿酸快速上升，誘發急性痛風。若患者又自行服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），在脫水情況下更可能降低腎臟血流，使腎功能惡化。

第三項則是大型魚類重金屬累積風險。雖然不會造成急性腎衰竭，但長期經常食用大型掠食性魚類，例如旗魚、鮪魚、鯊魚等，可能累積較多甲基汞等重金屬，增加慢性腎臟及神經系統負擔。

洪永祥建議，民眾夏天吃海鮮應掌握三大原則。第一，務必充分煮熟，避免生食或半生熟料理，尤其生蠔、生魚片等高風險食品。第二，食用海鮮後出現劇烈腹瀉、持續嘔吐，應補充水分及電解質，必要時立即就醫，避免因脫水造成腎臟受損。第三，有痛風、慢性腎臟病、高血壓或糖尿病等高風險族群，更應避免過量攝取海鮮與飲酒，也不要自行長期服用止痛藥。

洪永祥提醒，急性腎損傷來的非常快速，排尿量突然減少、全身水腫、呼吸喘或意識改變，都可能是腎臟發出的警訊。夏天享受海鮮美食，以安全、適量為原則，並留意身體變化。