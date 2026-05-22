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長期下背痛…以為脊椎出問題 他檢查才知是髖關節病變

記者周宗禎／台南即時報導
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長期下背痛不是脊椎出問題，竟是髖關節惹禍，患者經全髖置換術才解危。（院方提供）
長期下背痛不是脊椎出問題，竟是髖關節惹禍，患者經全髖置換術才解危。（院方提供）

許多人長期下背痛、認為脊椎出問題，骨科醫師舉最近案例提醒民眾，下背痛未必與脊椎有關，忽略真正病灶恐延誤治療時機。

台灣台南營新醫院骨科表示，一名56歲陳先生最近四個月下背一直疼痛、左大腿放射痛一直困擾，多次就醫未見改善。

醫師余培安指出，患者確實存在脊椎退化與髖關節狹窄，但經詳細檢查、進一步評估後找出造成主要行動障礙的關鍵在髖關節病變，屬典型「轉移性疼痛」案例。

他說，找出下背痛的真正原因是左側髖關節退化性關節炎，患者完成全髖關節置換手術隔日即能穩定下床行走，恢復良好大幅改善生活品質。

余培安表示，患者除持續下背痛、脊椎退化與髖關節狹窄，還曾有深層靜脈栓塞病史，增加手術與術後併發症風險。醫療團隊透過縝密術前評估與術後血栓預防策略，成功降低風險並順利完成手術。

院方說，骨科精準執行全髖關節置換，縮短手術時間並提升穩定性。然而術後照護同樣重要，護理團隊必須強化術後監測、疼痛控制與防跌指導，尤其復健團隊術後隔日即介入，安排個別化步態訓練。陳先生術後隔日上午即可下床行走，恢復進程順利，成功擺脫長期疼痛與活動受限的困境。

院長鄭群亮指出，合併多重病史的患者，醫療決策更需精準且周全。營新醫院透過跨專業合作與全人照護模式，即使面對高風險個案，仍能兼顧安全與恢復效率，協助病人重拾尊嚴與生活品質。

長期下背痛不是脊椎出問題，竟是髖關節惹禍，患者經全髖置換術才解危。（院方提供）
長期下背痛不是脊椎出問題，竟是髖關節惹禍，患者經全髖置換術才解危。（院方提供）

長期下背痛不是脊椎出問題，竟是髖關節惹禍，患者經全髖置換術才解危。（院方提供）
長期下背痛不是脊椎出問題，竟是髖關節惹禍，患者經全髖置換術才解危。（院方提供）

骨科 併發症 關節

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