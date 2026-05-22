我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴教育圈、逼美總部出手

46歲男突急性腦中風半癱 復健併用高壓氧治療…行走擺脫枴杖

記者胡蓬生／苗栗即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大千綜合醫院副院長蔡建宗建議，中風病人在黃金復健期搭配高壓氧治療，可大幅幫助預後...
大千綜合醫院副院長蔡建宗建議，中風病人在黃金復健期搭配高壓氧治療，可大幅幫助預後改善。（大千綜合醫院提供）

一名46歲男子長期有三高病史，今年3月他在北部旅遊途中突發「急性腦中風」，送醫後度過危險期並出院，但左半身癱軟無力，必須依賴輪椅代步，後來轉回台灣苗栗就醫，經醫療團隊評估，導入「復健訓練併用高壓氧治療」的雙管齊下策略，僅經過12次高壓氧療程，這名病人便從原本需人攙扶，進步到能脫離所有輔具、自主行走，中風失能的情況獲得改善。

苗栗市大千綜合醫院指出，三高不只是數據，更是潛藏的健康炸彈，這名男性病患有長期高血壓、高血糖及高血脂病史，3月間旅遊途中突發左側肢體無力，緊急送醫後確診為「急性腦中風」，雖度過危險期出院，但左半身癱軟無力，必須依賴輪椅代步，正值壯年的他生活頓時陷入困境。

大千綜合醫院醫療副院長及復健科與高壓氧中心主任蔡建宗指出，腦中風會導致腦部組織缺血、缺氧，進而引發神經功能損傷。高壓氧治療是在高於大氣壓力的環境下吸入純氧，能大幅提升血漿中的含氧量。

他表示，高壓氧治療有3項作用，包括「促進神經修復」，可提供受損腦細胞充足氧氣，協助神經纖維再生；「減輕腦水腫」可改善循環，加速代謝廢物排出；「提升復健效率」在高濃度氧氣的環境下，能誘發腦部可塑性，讓復健運動的效果更顯著。

蔡建宗強調，這名個案能在短時間內恢復行動能力，關鍵在於病況穩定後立即銜接門診復健與輔助療法。中風後的「黃金復健期」至關重要，及早介入能有效提升神經修復的效率，許多病人在術後僅採單一治療方式，如果能適時搭配高壓氧，往往能看到更顯著的預後改善。

他提醒 ，具有三高病史的族群是中風的高危險群，平時應積極控制慢性病並維持良好生活習慣，若身邊親友出現疑似中風症狀，例如單側肢體無力、口齒不清或語言障礙、臉部歪斜，務必記下發生時間，並把握治療時機及早就醫。

急性中風病患以復健訓練合併高壓氧治療，順利脫離輔具自主行走（情境圖，非當事者本人...
急性中風病患以復健訓練合併高壓氧治療，順利脫離輔具自主行走（情境圖，非當事者本人）。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院副院長蔡建宗指出，高壓氧治療提供足夠的氧氣，幫助神經修復，提升復健效...
大千綜合醫院副院長蔡建宗指出，高壓氧治療提供足夠的氧氣，幫助神經修復，提升復健效率。（大千綜合醫院提供）

中風 三高 高血壓

上一則

反覆嘴破 可能缺某些營養素 也可能是口腔癌前兆…

下一則

長期下背痛…以為脊椎出問題 他檢查才知是髖關節病變

延伸閱讀

男子頭暈以為內耳不平衡休息未改善 就醫竟確診「小腦中風」險喪命

男子頭暈以為內耳不平衡休息未改善 就醫竟確診「小腦中風」險喪命
糖尿病足併蜂窩性組織炎 高壓氧治療逐步癒合潰瘍

糖尿病足併蜂窩性組織炎 高壓氧治療逐步癒合潰瘍
28歲男看電影時腦幹中風 醫：和高血壓且長期熬夜有關

28歲男看電影時腦幹中風 醫：和高血壓且長期熬夜有關

腦瘤長在運動功能區 30歲男清醒開顱手術切除

腦瘤長在運動功能區 30歲男清醒開顱手術切除

熱門新聞

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。(美聯社)

🎙️男孩開口晚很正常？ 有這些「發展警訊」家長絕不能等

2026-05-19 09:35
頤鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，若皮膚反覆乾癢超過數周，甚至伴隨口渴、多尿、體重下降、疲倦或傷口不易癒合等情形，應盡快檢查血糖。（本報資料照片）

糖尿病患全身癢不停...洗澡再多還是癢 醫：根本問題不是皮膚而是這個

2026-05-17 05:28
想讓改善消化和睡眠，營養師建議晚餐後進行低強度散步、喝水和建立放鬆的儀式。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@engin akyurt）

營養師說晚餐後做三件事 消化更順暢、晚上睡更好

2026-05-17 19:55
最新研究指出，每天一杯成分單純的咖啡，可降低心律不整風險。示意圖。（123RF）

咖啡護心還是傷心？最新研究：有助穩定心律 每天喝多少看1關鍵

2026-05-19 04:48
血脂異常影響的不只是膽固醇數值本身，更與動脈粥樣硬化及相關心血管疾病風險密切相關。（123RF）

膽固醇正常也可能中招 醫揭「隱形血脂」 每5人就有1人異常

2026-05-18 05:25
研究顯示，蘋果與番茄可能加劇關節炎症狀，患者應注意飲食選擇，部分醫療機構建議個別評估對茄鹼食物的反應，不必完全避免。（圖／123RF）

關節炎難治 吃這2種常見水果恐誘發腫痛

2026-05-12 02:00

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場