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36歲女突雙腳劇痛、冰冷發紫 竟是血栓脫落堵動脈…差點截肢

記者萬于甄／台南即時報導
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奇美醫院心臟血管內科主治醫師林裕民表示，急性肢體缺血如同血管發生「土石流」，血栓...
奇美醫院心臟血管內科主治醫師林裕民表示，急性肢體缺血如同血管發生「土石流」，血栓會瞬間堵塞遠端動脈，6小時內搶通血流是關鍵，一旦肢體出現異常變色、劇痛或冰冷等情形，切勿輕忽應及早就醫。（記者萬于甄／攝影）

台灣台南一名36歲女子日前接受心臟手術後，突發雙下肢劇烈疼痛、冰冷且發紫，短時間內甚至出現發黑壞死情形，連脈搏也無法測得，就醫檢查發現竟是雙側膝下多條動脈遭心臟內血栓脫落阻塞，引發急性下肢缺血，最後透過微創導管疏通血，避免截肢風險。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師林裕民表示，急性肢體缺血如同血管發生「土石流」，血栓會瞬間堵塞遠端動脈，造成組織缺氧壞死，若未能在發作後6至8小時的黃金時間內恢復血流，截肢率可達2成以上，嚴重者甚至會因器官衰竭喪命。

他提到，該名36歲女子因有糖尿病、高血壓與心臟衰竭等病史，日前接受心臟手術後，雙腳出現冰冷且發紫，隨後甚至逐漸變黑，經檢查發現其脛前、脛後及腓骨動脈竟遭心臟內血栓脫落導致阻塞，最後採取微創血管介入治療，透過導管進入阻塞血管清除血栓，並輔以氣球擴張術及抗凝血與血管擴張藥物，在短時間內成功重建血流，挽救雙下肢。

林裕民說，女子經治療後雖血液循環逐步恢復，目前可自行行走，但仍有部分足趾有壞死情況，但已成功保留腳踝與足底結構，大幅降低截肢範圍，避免終身失能風險。

他提醒，民眾應留意典型5大症狀，包括劇烈疼痛、皮膚蒼白或發紫、肢體冰冷、無脈搏以及麻木或癱瘓，一旦出現上述警訊，務必立即就醫，與時間賽跑，此外，高風險族群如三高患者、心房顫動或曾有心血管疾病者，更易因血栓脫落引發急性阻塞。

林裕民強調，許多病人初期常誤將症狀視為抽筋或血液循環不良，延誤治療時機，導致不可逆壞死，但「早一分鐘通血、多一分保肢機會」，一旦肢體出現異常變色、劇痛或冰冷等情形，切勿輕忽，及早就醫才能守住行動力與生活品質。

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