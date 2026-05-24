溫差大 三高族群慎防耳中風 眩暈耳鳴是警訊

醫師提醒，內耳血管阻塞導致末梢供血不足，恐會引發「內耳中風」；示意圖。（圖／123RF）

劇烈的溫差起伏，常導致血管頻繁收縮，進而波動內耳壓力。醫師提醒，本身患有三高 （高血壓 、高血糖、高血脂）等慢性病的民眾，因血管健康度較差、血液循環受阻，極易造成內耳末梢血管供血不足，進而誘發眩暈、耳鳴等症狀。

台灣亞灣診所黃至偉醫師表示，眩暈耳鳴與內耳不平衡有關，門診中常見因老化、外傷或不明原因導致耳石脫落造成眩暈，發作時感覺很強烈。眩暈與頭暈不同，一般頭暈，可能只是血壓、血糖變化或是貧血所引起，會出現頭重腳輕、搖搖晃晃的感覺；而眩暈患者常主訴，症狀發作時如同天旋地轉、房子在晃動，嚴重時甚至伴隨噁心、嘔吐，通常很難根治。

值得提醒的是，病毒感染後有時會攻擊平衡神經或聽神經，導致前庭神經發炎，如果內耳血管發生輕微阻塞，以致末梢血管供血不足，也會進一步造成突發性的嚴重眩暈或突發性聽力受損，又俗稱內耳中風 ，不可不慎。

耳壓力失衡 易誘發眩暈

黃至偉醫師指出，治療眩暈耳鳴通常會使用抗組織胺藥物，利用嗜睡的副作用來達到讓患者放鬆、抗暈的目的；如果是耳石脫落引起眩暈，可進行物理性的耳石復位處理，幫助緩解；若是血液循環不良造成的眩暈耳鳴，則會使用抗血小板製劑如阿斯匹靈等，以打通血路方向治療。

黃至偉醫師歸納，中老年、工作壓力大、肥胖及三高慢性疾病控制不佳等都是眩暈耳鳴好發族群。尤其三高慢性疾病會引起血管硬化和管徑狹窄，當血脂過高會導致血管壁堆積斑塊，或血糖過高，引起血管內皮受損，內耳的細小血管容易發生慢性灌流不足。

氣候忽冷忽熱，如果血管彈性差，血管無法有效收縮與擴張時，就可能導致血壓起伏大，衝擊內耳的壓力平衡，引發眩暈耳鳴。黃至偉醫師提到，大部分的眩暈不一定會出現耳鳴，通常眩暈伴隨耳鳴同時出現，臨床上會歸類為梅尼爾氏症，多半是內耳循環受阻所致。

銀杏葉萃取物 強力抗氧化

台灣崧柏藥局張家馨藥師表示，眩暈耳鳴的成因很多，可能是耳石脫落、梅尼爾氏症，或其他神經性原因，也可能是腦部受撞擊或腫瘤引起，必須找出病因，才能對症治療。市面上與改善血液循環有關的成分，主要是銀杏葉萃取物，能改善微血管血流，像是腦部和內耳的末梢循環障礙。另外，其他如魚油、紅麴或是納豆，主要是透過調節血脂，達到心血管保健。

張家馨藥師指出，很多人不清楚，銀杏相關產品與萃取部位不同，就會有不同的療效，銀杏葉萃取物才有助於改善血液循環，但銀杏果並無此功效，專利技術的萃取會有標準製程，更能確保萃取類黃酮的含量穩定，效果也會更加明確。

張家馨藥師說明，服用銀杏葉萃取物不像止痛藥能立即見效，必須耐心服用一段時間如1至2個月，才能感受較為明顯的改善效果。

由於銀杏葉萃取物有抗凝血的功效，會抑制血小板的凝集，若本身正在服用抗凝血藥物，或是孕婦、哺乳或有中風病史的特殊族群，服用前應諮詢醫師或藥師，確保用藥安全，若手術前或拔牙前，會建議停用1至2週，避免增加出血風險。

眩暈休息未好轉 速就醫

黃至偉醫師提醒，眩暈發生當下應先休息，觀察是否會緩解，如果症狀嚴重甚至嘔吐，應立即就醫。平時預防眩暈耳鳴發生，須控制三高，體重管理，以及飲食控制和養成良好運動習慣，或是搭配服用適量的高劑量維他命C，增進免疫能力，減少血管發炎的反應，有助血液暢通。

張家馨藥師強調，應規律作息、不熬夜，飲食少鹽、少油，盡量清淡，同時避免酒精、茶和咖啡較刺激性的飲料，巧克力和起司不應過量，應補充足夠的水分，工作壓力大則適時調適放鬆心情。建議長輩可進行低強度的運動如快走，可改善血液循環，另外，也可在專業評估建議下，適當補充銀杏葉萃取物，促進血液循環，有助於降低眩暈耳鳴的發生。