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台大醫院推「一日手術」 非必要住院別住太久

記者翁唯真／台北即時報導
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配合台衛福部推動「三班護病比」分階段上路，台大醫院拋出將針對心臟科、泌尿科等相對...
配合台衛福部推動「三班護病比」分階段上路，台大醫院拋出將針對心臟科、泌尿科等相對簡單的手術類型改採「一日手術」，讓病人當天即可出院以縮短住院天數。北榮院長陳威明表示，這本來就是全球醫療的必然趨勢，該院早在一、兩年前就已推動部分手術與癌症化療門診完成。(本報系資料照)

配合台衛福部推動「三班護病比」分階段上路，台大醫院拋出將針對心臟科、泌尿科等相對簡單的手術類型改採「一日手術」，讓病人當天即可出院以縮短住院天數。北榮院長陳威明表示，這本來就是全球醫療的必然趨勢，該院早在一、兩年前就已推動部分手術與癌症化療門診完成。

「什麼叫周轉率？就是不必要的住院不要住太久，該出院的就出院」陳威明說，北榮在過去一、兩年間，就已經積極鼓勵病人將部分手術與癌症化療轉往門診進行，盡可能減少非必要的住院天數。自己的醫院管理字典裡早就沒有「占床率」這個指標，各科部的占床率高低僅供參考，他真正盯的是「周轉率」。

他表示，外界談到醫事人力往往只聯想到護理師，但住院天數下降、不必要住院減少後，受惠的絕對不僅僅是護理師，包括住院醫師、主治醫師，甚至是醫院負責環境清潔的人員，都是相當珍貴的人力。

陳威明說，推行一日手術，第一，能實質減少國家健保的整體支出；第二，能讓大家共同愛惜珍貴的健保資源；第三，病人不需再負擔病房差額等額外費用，能有效降低病家經濟負擔；第四、最重要的是能「減少全體醫事人員的體力浪費」。

雖然符合國際趨勢，不過最大的問題就卡在台灣現行的「商業保險制度」，由於過去許多傳統實支實付或醫療險保單在簽訂時，多規定「必須有住院事實才能啟動理賠」。陳威明說，現代醫療科技與藥物發展日新月異，許多過去需要住院的手術及化療，如今在門診就能完成，根本不需要住院。

陳威明表示，醫師心疼病人、體諒其經濟壓力，有時就會配合辦理「非必要住院」，這不僅造成護理人力的無謂消耗，更是對健保資源與床位浪費。

他呼籲，商業保險的起付標準必須與時俱進，將門診手術與門診化療納入合理給付範圍，在不損及病人保險權益的前提下，有效緩解台灣迫在眉睫的醫療人力崩潰危機。

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