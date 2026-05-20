46歲婦髖部反覆痛半年 減壓手術改善 保住髖關節

醫師表示，股骨頭減壓手術可降低骨內壓力、改善血液循環。（圖／台中慈濟醫院提供）

台灣46歲蔡姓婦人髖部反覆疼痛長達半年，一度被醫師建議更換人工髖關節 ，他轉到台中慈濟醫院尋求第二意見，希望保留髖關節。台中慈濟醫院關節中心醫師趙子鎔指出，婦人屬於早期股骨頭缺血性壞死病人，透過股骨頭減壓手術可降低骨內壓力、改善血液循環，達到緩解疼痛與延緩病程的效果。

蔡姓婦人表示，她過去半年髖部會出現間歇性疼痛，尤其夜間翻身或起身行走時最為明顯，甚至曾痛到無法走路，起初只有單側不適，後來演變為雙側疼痛，嚴重影響睡眠和日常生活。她曾到醫院檢查，醫師建議直接置換人工髖關節，但考量到年齡及活動需求，希望能保留原有關節，因此到台中慈濟醫院關節中心進一步評估。

關節中心醫師趙子鎔安排核磁共振檢查後，評估股骨頭尚未明顯塌陷，仍有保留空間，施行股骨頭減壓手術，採微創方式，鑽孔至股骨頭壞死區域釋放壓力，促進股骨頭微血管以及海綿骨新生，減少因缺血造成進一步惡化或塌陷。

趙子鎔表示，臨床數據大約有五成病人會出現雙側髖關節病灶，手術過程需精準擺位，並可視情況同時處理雙側問題。術後病人間歇性疼痛獲得明顯改善，一個月後症狀減輕並趨於穩定，生活品質逐步提升。

趙子鎔說，股骨頭缺血性壞死依病程分為不同階段，第一期症狀較輕微，多為間歇性疼痛；第二期Ｘ光影像可見骨質變白；第三期開始出現骨頭結構塌陷。他表示，婦人病況接近第三期前，還好股骨頭仍完善；第四至第五期則為股骨頭變形，可能嚴重至塌陷。關節間隙狹窄無軟骨，多需進行人工髖關節置換。隨著期數增加，疼痛持續時間延長、治療難度隨之提高，及早診斷與介入治療是關鍵因素。

趙子鎔表示，股骨頭缺血性壞死成因多元，常見於長期酗酒、大量使用類固醇藥物或罹患風濕免疫疾病族群，多發生於四、五十歲。若出現鼠蹊部或腹股溝疼痛，且在活動時加劇、休息後稍緩解的情形，應及早就醫檢查。減壓手術雖非永久解決方案，但可為病人爭取5到10年時間，延後人工關節置換需求。若後續復發，仍需依股骨頭是否塌陷或變形等情況，評估進一步治療方式。