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懷孕前期反覆出血 30歲女例行產檢驚見「羊水快流光」

翁唯真
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早產兒示意圖。（圖／AI生成）
早產兒示意圖。（圖／AI生成）

現代晚婚晚育加上環境影響，早產兒比例較十年前多增加2％，雖然醫療進步，不過若腦部出血或是腦白質軟化，仍會對胎兒產生一輩子的後遺症。30歲的段小姐懷孕22周例行檢查被醫師發現羊水快流光，立即從宜蘭轉診至北榮，於3天後生下僅595克的李小龍，目前年齡1歲6個月大，父母看到小孩逐漸健康長大感到相當開心。

段小姐為一般上班族，30歲時懷孕於22周要做高層次檢查時，被醫師發現羊水快要流光了，立即轉診到北榮安胎，經過3天仍安不了生出來，當時兒子僅595克猶如一隻鞋子那麼大而已。

段小姐說，懷孕前期其實就一直反覆出血，且她本人無不良嗜好、飲食也很正常，不知道為什麼會發生這樣的狀況，後來醫師檢查懷疑可能是子宮異位造成。她自己也相當自責，會想當初如果再更加小心是不是就不會發生。

李小龍出生後在醫院住院長達11個月，所幸肺部追蹤、心臟也都沒有太大的問題，因此現在段小姐全職在家顧小孩，並陪李小龍做語言治療、復健等。她建議女性懷孕前應好好做身體檢查。

北榮舉行「2026早產兒回娘家-春日童話嘉年華．五月森友會」活動，約60名早產兒共同參與。北榮兒童醫學部暨新生兒醫療中心主任鄭玫枝表示，早產兒定義為未滿37周出生，且體重未滿1500公克被稱為極度早產兒，但不同等級早產兒面臨的風險較高，從腦部到眼睛到肺臟到腸胃，都需要追蹤照顧。

鄭玫枝說，台灣晚婚晚育是趨勢，現在平均生育年齡約34歲，年紀稍長對於孕育胎兒難免狀況比較多，台灣跟10年前比起來早產兒約9％，現在約11％。除晚婚外，女性的壓力、環境等因素都會影響，因此建議女性產前檢查並維持身心健康，不要太過勞累，否則母體會影響胎兒。

鄭玫枝也提醒，生產過程會遇到許多不同狀況，建議高風險媽媽務必要到有新生兒科醫師或新生兒加護病房醫院生產，及時給予必要處置。

李小龍

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